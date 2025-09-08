Finestrino rotto a bordo: atterraggio d’emergenza a Malpensa

Atterraggio di emergenza a Malpensa per un Boeing 737 proveniente da Djerba, isola della Tunisia, intorno alle 18 di oggi, lunedì 8 settembre. Il motivo è la segnalazione di un finestrino rotto a bordo. Immediata la chiamata di emergenza partita dalla torre di controllo, con i protocolli di sicurezza subito attivati. In pista sono arrivati i mezzi dei Vigili del Fuoco e quelli del soccorso Areu. L’aereo è atterrato senza problemi; non ci sono fortunatamente feriti. La richiesta di intervento è rientrata senza che vi fossero particolari criticità per lo scalo.