Fiocco rosa allo Zoosafari di Fasano: la neonata gorilla attende il nome scelto dal pubblico | FOTO

Lo Zoosafari di Fasano festeggia un evento straordinario: dopo mezzo secolo è nata una cucciola di gorilla in Italia. La conferma è arrivata direttamente dalla struttura pugliese, che con entusiasmo ha annunciato che il nuovo arrivato è una femmina. Per celebrarla, il parco ha deciso di coinvolgere visitatori e appassionati in un sondaggio social dedicato alla scelta del nome. “Come già avvenuto per mamma Tamani e per i fratelli Tonka e Thabo – spiega lo staff – anche il nome della piccola potrebbe iniziare con la lettera T. Vi invitiamo a proporre con affetto le vostre idee”.

La nascita della cucciola segna un momento di rilievo per la conservazione della specie: si tratta infatti della prima nascita di un gorilla in Italia dal 1980 e soltanto la seconda nella storia del nostro Paese.

In attesa del nome ufficiale, la piccola cresce accudita da mamma Tamani, sotto lo sguardo vigile di papà Nasibu e in compagnia dei fratelli Tonka e Thabo. Tutta la famiglia vive in un ampio habitat di circa mille metri quadrati, progettato per garantire benessere, libertà di movimento e tranquillità agli animali.