Scossa di terremoto nel cuore del Mediterraneo, al largo delle coste della Libia e di Malta. L’INGV riporta un sisma magnitudo mb 5.0, avvenuto alle 11:55 ora italiana ad una profondità di 9 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Lo scorso 11 settembre era stato registrato un sisma magnitudo 4.6 nella medesima area.
Nuovo forte terremoto al largo di Libia e Malta | DATI e MAPPE
