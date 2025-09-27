Forte terremoto in Cina, gravi danni nel Gansu: crollate diverse case

Un sisma magnitudo 5.6 ha colpito la contea di Longxi, nella città di Dingxi, provincia di Gansu, secondo quanto riportato dal China Earthquake Networks Center (CENC). L’epicentro è stato individuato nei pressi di Xianrenwen, a circa 80 km dal centro urbano di Dingxi, a un’altitudine media di 2.056 metri. Il sisma è stato state avvertito distintamente in diversi centri della regione, tra cui Tongwei e Zhangxian. Secondo le autorità locali, il terremoto ha provocato il crollo di numerose abitazioni e una persona è rimasta ferita.

Il governo ha immediatamente attivato il meccanismo di risposta d’emergenza e avviato una valutazione complessiva dei danni sia nell’area dell’epicentro sia nelle zone circostanti.