Forte terremoto in Cina, gravi danni nel Gansu: crollate diverse case

Secondo le autorità locali, il terremoto ha provocato il crollo di numerose abitazioni e una persona è rimasta ferita

terremoto cina danni

Un sisma magnitudo 5.6 ha colpito la contea di Longxi, nella città di Dingxi, provincia di Gansu, secondo quanto riportato dal China Earthquake Networks Center (CENC). L’epicentro è stato individuato nei pressi di Xianrenwen, a circa 80 km dal centro urbano di Dingxi, a un’altitudine media di 2.056 metri. Il sisma è stato state avvertito distintamente in diversi centri della regione, tra cui Tongwei e Zhangxian. Secondo le autorità locali, il terremoto ha provocato il crollo di numerose abitazioni e una persona è rimasta ferita.

Il governo ha immediatamente attivato il meccanismo di risposta d’emergenza e avviato una valutazione complessiva dei danni sia nell’area dell’epicentro sia nelle zone circostanti.

