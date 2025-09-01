Forte terremoto scuote Napoli e Pozzuoli, sciame sismico in corso ai Campi Flegrei | LIVE

MeteoWeb

Un forte terremoto magnitudo Md 4.0 è avvenuto questa mattina ai Campi Flegrei, nettamente avvertito dalla popolazione di Pozzuoli e della provincia di Napoli. Il sisma è avvenuto alle 04:55. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli che a partire dalle 16:09 di ieri 31 agosto 2025 “è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, viene spiegato in una nota. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“.