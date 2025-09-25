Forte terremoto scuote Venezuela, avvertito anche in Colombia | VIDEO

Un forte terremoto magnitudo 6.1 ha colpito nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre il Venezuela, ed è stato avvertito anche in Colombia. Secondo i dati del Servizio geologico colombiano (SGC), l’epicentro è stato localizzato nell’area di Mene Grande, una città petrolifera scarsamente abitata nello Stato venezuelano di Zulia. Il sisma è stato riportato in diverse parti vicino all’epicentro ma la scossa è stata percepita anche in numerose regioni colombiane, soprattutto nel dipartimento di Norte de Santander ma anche nella capitale Bogotà. Al momento non sono stati riportati danni materiali né vittime in Venezuela ma le autorità di entrambi i Paesi stanno monitorando la situazione per verificare nelle prossime ore eventuali ripercussioni sulla popolazione nelle regioni coinvolte.

Il Servizio geologico colombiano ha descritto il sisma come un “evento sismico internazionale“, poiché ha interessato la Colombia e le isole caraibiche di Aruba, Curacao e Bonaire. Il sisma ha causato un certo allarme in città come Caracas, e nelle città occidentali di Barquisimeto, San Cristobal, Merida e Maracaibo. In quelle località, secondo quanto riportato da testimoni, la sensazione di tremore è stata più forte e alcune persone spaventate sono scese in strada, ma non ci sono state segnalazioni da parte delle agenzie ufficiali di danni materiali significativi.