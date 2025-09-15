Forti piogge a Trinidad e Tobago: sommersa Port of Spain | VIDEO

Per il quarto giorno consecutivo, forti rovesci e temporali localmente intensi hanno colpito Trinidad e Tobago, Stato insulare dell’America centrale caraibica. Di conseguenza, Trinidad e Tobago è stata posta sotto allerta meteo per il quarto giorno consecutivo. Il maltempo è dovuto alla Zona di Convergenza Intertropicale che interessa l’area, combinata con venti deboli, forte riscaldamento diurno, convergenza delle brezze marine sulla costa occidentale ed effetti orografici nelle zone collinari, tutti elementi tipici della stagione delle piogge.

Particolarmente colpita la città di Port of Spain, dove le forti piogge hanno causato allagamenti. Il risultato sono state strade invase da grandi quantità d’acqua e auto quasi sommerse, con enormi difficoltà per la vita quotidiana, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.