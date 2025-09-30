Frana a Stromboli, a rischio l’unica via d’accesso e fuga a Ginostra

A Ginostra, piccola frazione di Stromboli, la mattina è stata segnata dalla paura a causa di una frana nei pressi dello scalo Pertuso, nella zona portuale. I massi si sono staccati dal costone sovrastante, ma non hanno raggiunto l’area di transito grazie alla rete di contenimento. Tuttavia, questa struttura risulta gravemente compromessa, con segni di ruggine e lacerazioni, e rischia di cedere da un momento all’altro. La situazione genera forte preoccupazione, poiché proprio sotto il tratto interessato passa l’unica strada che collega il borgo al porto. Tale collegamento non solo consente il transito quotidiano di persone e mezzi, ma costituisce anche l’unica via di fuga in caso di emergenze. Gli abitanti chiedono con urgenza l’intervento delle autorità competenti per mettere in sicurezza l’area e prevenire possibili conseguenze gravi per la comunità e i visitatori.