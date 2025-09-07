Francia, grande frana in Alta Savoia: precipitano 12.000 metri cubi nel Cirque du Fer à Cheval, “è insolito” | VIDEO

Nella tarda mattinata di sabato 6 settembre, una grande frana si è verificata nel Cirque du Fer à Cheval, nel comune di Sixt-Fer-à-Cheval (Alta Savoia), in Francia. Una nuvola di polvere si è alzata di fronte alle immense pareti calcaree. L’impressionante spettacolo della frana ha fatto il giro dei social media. La frana si è verificata intorno alle 11:30 di sabato 6 settembre in questo anfiteatro calcareo nella valle del Giffre, un sito particolarmente apprezzato dagli escursionisti. “La significativa frana si è verificata ad alta quota, a circa 1.300 metri. Al momento non si registrano vittime“, ha dichiarato la prefettura dell’Alta Savoia in un comunicato stampa diffuso sabato sera.

I servizi di emergenza sono stati mobilitati per tutto il pomeriggio per mettere in sicurezza l’area. Hanno condotto “diversi rilievi aerei, utilizzando droni ed elicotteri, che hanno confermato l’assenza di vittime“, ha aggiunto la prefettura. Sono intervenuti otto Vigili del Fuoco dello SDIS 74 (Servizio Dipartimentale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso dell’Alta Savoia) e quattro agenti della gendarmeria.

Grazie ai dati rilevati dai droni, “la frana è stimata in circa 12.000 metri cubi”, ha dichiarato il comandante Henrioud, responsabile delle operazioni di soccorso in seguito all’incidente.

“A seguito di una frana nel settore Méridienne – Pas Noir che ha richiesto un rilievo dell’area interessata, l’accesso al Fond de la Combe è vietato fino a nuovo avviso. Il cuore del sito rimane accessibile, come lo è in inverno“, ha dichiarato il comune di Sixt-Fer-à-Cheval in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook nel primo pomeriggio.

Il sindaco di Sixt-Fer-à-Cheval ha emesso un’ordinanza che vieta l’accesso al Fond de la Combe. Il comune ha inoltre installato cartelli informativi e di divieto lungo i sentieri. “Per la sicurezza di escursionisti e scalatori, vi chiediamo di attenervi scrupolosamente a queste istruzioni di sicurezza”, ha concluso la prefettura. I servizi RTM (ripristino del terreno montano) condurranno studi di stabilità sul sito nei prossimi giorni.

Una frana “rara”

Le cause di questa frana sono attualmente sconosciute. “Ci troviamo al di fuori del contesto del permafrost, a bassa quota e senza particolari condizioni meteorologiche che possano spiegare questa frana. Sono incuriosito dal verificarsi di un fenomeno così significativo“, riconosce Ludovic Ravanel, geomorfologo e direttore di ricerca presso il CNRS.

Lo scienziato spera di visitare presto il sito per studiare il fenomeno “che rimane raro su pareti calcaree di questo tipo”. “Queste pareti calcaree producono destabilizzazione, ma a basse frequenze, e questo ci preoccupa. Resta insolito”, aggiunge.

Il ricercatore ipotizza “una fatica della roccia su questi terreni molto ripidi“, le cui pareti a strapiombo possono raggiungere i 2.000 metri di altezza.