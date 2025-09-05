Francia-Lussemburgo U21 posticipata: un malore dell’autista causa il ribaltamento del pullman

Un grave spavento ma, fortunatamente, senza conseguenze drammatiche. Giovedì sera un pullman che trasportava la Nazionale Under-21 del Lussemburgo si è ribaltato lungo la N24, nei pressi di Languidic, in Bretagna, con 33 persone a bordo. Secondo quanto riferito dai soccorritori e confermato dalla Federazione calcistica lussemburghese (FLF), l’autista avrebbe avuto un malore che ha provocato la perdita di controllo del mezzo. Otto persone sono rimaste ferite nell’incidente, tra cui cinque calciatori, ricoverati in ospedale per accertamenti a causa di contusioni e tagli. I vigili del fuoco hanno precisato che nessuno dei feriti versa in condizioni gravi.

L’incidente e le condizioni dei coinvolti

Il bus, hanno aggiunto, è stato ritrovato “sdraiato su un fianco in un fossato”, con importanti risorse di soccorso mobilitate sul posto per assistere i passeggeri. La mattina di venerdì la FLF ha annunciato che tutti i calciatori feriti sono stati dimessi dagli ospedali regionali, una notizia accolta con grande sollievo sia dalla federazione che dall’ambiente calcistico francese.

L’incidente ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul calendario sportivo: la partita tra Francia e Lussemburgo Under-21, valida per le qualificazioni agli Europei 2027 e in programma a Lorient, è stata ufficialmente rinviata al 3 ottobre, come deciso congiuntamente da FLF, FFF e successivamente confermato dall’UEFA.