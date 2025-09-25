Friuli-Venezia Giulia ancora bersaglio del maltempo: temporali, grandine e vento forte sulle Prealpi Carniche

Il Friuli-Venezia Giulia continua a essere colpito dal maltempo, seppure in modo meno intenso rispetto ai giorni scorsi. L’arrivo di masse d’aria più fredda in quota ha aumentato l’instabilità atmosferica, con il transito di alcuni nuclei temporaleschi che hanno provocato piogge da moderate a localmente molto intense sulle Prealpi Carniche, accompagnate da grandinate e forti raffiche di vento. Nelle ultime 8 ore, i cumulati pluviometrici hanno raggiunto valori tra i 10 e i 20 mm su gran parte del territorio regionale, con i picchi più alti nel Pordenonese. Durante la notte i temporali hanno generato raffiche di vento sostenute da Sud/Ovest, particolarmente intense sulle Prealpi Carniche (87 km/h al Monte Rest) e lungo la costa (62 km/h a Grado).

Sono stati segnalati locali allagamenti a Trieste e Pravisdomini, caduta di alberi a Paluzza, San Pietro al Natisone e Fontanafredda, e un movimento franoso a Cazzaso, nel Comune di Tolmezzo, che non ha richiesto la chiusura delle strade. Nella pianura pordenonese si è verificata un’onda di piena dei corsi d’acqua di risorgiva, mentre il livello del fiume Sile a Panigai ha destato preoccupazione per possibili esondazioni. A causa dell’esondazione del fiume Fiume nell’area golenale, è stata chiusa la viabilità comunale tra Azzano X e Pravisdomini in località Panigai, con deviazioni in atto.

Secondo il bollettino della Protezione Civile, per la giornata odierna non sono previsti fronti significativi in arrivo, ma la presenza di una depressione in quota e di masse d’aria fredda potrà mantenere condizioni instabili, con rovesci sparsi e temporali dalla serata, accompagnati da piogge localmente abbondanti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.