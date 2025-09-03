Fulmine innesca incendio in California: evacuazioni e case distrutte in uno storico borgo della corsa all’oro

MeteoWeb

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto ettari di vegetazione e colpito duramente la cittadina storica di Chinese Camp, in California (USA) fondata a metà dell’800 dai minatori cinesi durante la corsa all’oro. Le fiamme, divampate ieri e alimentate dal vento, hanno costretto le autorità a ordinare l’evacuazione dell’intera comunità e delle strade circostanti. Secondo quanto riportato dal CalFire, l’agenzia antincendio della California, il rogo – denominato “6-5 Fire” – ha raggiunto un’estensione di oltre 16 km quadrati e, nella serata di martedì ora locale, risultava ancora completamente fuori controllo. Non si registrano al momento vittime o feriti, ma almeno 5 abitazioni sono state distrutte.

La comunità, composta da case indipendenti e prefabbricati, ha vissuto ore di terrore. Alcuni residenti hanno cercato disperatamente di proteggere le proprie abitazioni: alcune persone hanno rimosso grossi rami e gettato sabbia per impedire che le fiamme si propagassero da una casa vicina in fiamme, riuscendo a contenere il fuoco fino all’arrivo dei vigili del fuoco.

Il CalFire ha richiesto rinforzi, tra cui autobotti, bulldozer e mezzi aerei, per affrontare l’incendio che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato innescato da un fulmine. L’agenzia segnala che, nello stesso giorno, più di una decina di incendi si sono sviluppati in diverse aree della California.

Chinese Camp e la corsa all’oro

Chinese Camp, lungo la strada principale che porta a Stockton, custodisce un passato di grande valore storico: fu infatti uno dei primi insediamenti fondati da immigrati cinesi durante la corsa all’oro del 1850, quando migliaia di minatori, in fuga da discriminazioni e da tasse esorbitanti che colpivano gli stranieri, trovarono rifugio nella zona. Inizialmente chiamata Camp Washington, la cittadina cambiò presto nome per riflettere l’identità della sua comunità.

Oggi, oltre 170 anni dopo la sua fondazione, Chinese Camp si trova ad affrontare una nuova minaccia: quella di un incendio che non solo mette a rischio vite e proprietà, ma anche un pezzo importante della memoria storica della California.