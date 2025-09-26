Gas, Mase: “nel 2025 in Italia 160 carichi di GNL, solo 1 dalla Russia via Barcellona”

“Su 9 carichi di gas naturale liquefatto approdati, da giugno ad oggi, al terminale di rigassificazione di Ravenna, soltanto uno proveniva dalla Russia, via Barcellona. Dall’inizio del 2025, nei cinque terminali italiani, sono giunti complessivamente 160 carichi, di cui uno solo di origine russa: un apporto dunque del tutto residuale alla sicurezza energetica del Paese”. Lo precisa il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, citando dati di Snam.

“A differenza di quanto avviene in altri settori – sottolinea ancora il Ministero guidato da Gilberto Pichetto – nell’Unione Europea non sono attualmente in vigore divieti all’importazione di GNL dalla Russia, purché il terminale di destinazione sia collegato alla rete di trasporto”.

“Snam – conclude la nota – non compra né vende gas e non sceglie i fornitori, ma assicura esclusivamente i servizi di trasporto, rigassificazione e stoccaggio a chi ne faccia richiesta, alle condizioni stabilite dall’autorità competente”.