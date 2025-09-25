Gas naturale liquido, la classifica degli acquirenti dagli USA: la posizione dell’Italia

L’Egitto è stato il primo acquirente di Gas naturale liquido (Gnl) dagli Stati Uniti nel mese di luglio 2025. Secondo il dipartimento dell’energia degli Stati Uniti, le principali destinazioni delle esportazioni di Gnl statunitensi sono state: l’Egitto (61 miliardi di piedi cubi, pari a circa 1,73 miliardi di metri cubi), i Paesi Bassi (53,8 miliardi di piedi cubi, pari a circa 1,52 miliardi di metri cubi), la Spagna (39 miliardi di piedi cubi, pari a circa 1,1 miliardi di metri cubi), la Germania (35,5 miliardi di piedi cubi) cubi, pari a circa 1 miliardo di metri cubi) e l’Italia (24,6 miliardi di piedi cubi, pari a circa 0,7 miliardi di metri cubi). Ad ogni modo, la produzione di gas naturale dell’Egitto è aumentata a 4,21 miliardi di piedi cubi al giorno, con un aumento di 110 milioni di piedi cubi rispetto a giugno scorso, secondo i media egiziani e arabi.