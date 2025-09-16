Gasdotti Nord Stream, la Corte d’Appello di Bologna ordina la consegna alla Germania di Kuznietsov

La Corte di Appello di Bologna dispone la consegna alla Suprema Corte Federale di Cassazione della Germania di Sehrii Kuznietsov, l’ucraino arrestato a Rimini, dove si trovava in vacanza con la famiglia, per il sabotaggio ai gasdotti Nord Stream. Per i giudici “la circostanza che il danneggiamento dei gasdotti Nord Stream sia stato compiuto nell’ambito di un’operazione militare agli ordini dell’esercito di Kiev non risulta da alcun elemento indicato dallo Stato richiedente, posto che gli inquirenti tedeschi nel mandato di arresto europeo non esplicitano che i fatti oggetto della accusa siano stati commessi da un militare, nell’ambito di una operazione ordinata dall’esercito dello Stato ucraino in vigenza della legge marziale in quanto in guerra contro la Russia”.
I giudici della Corte di Appello di Bologna sottolineano inoltre “che il sabotaggio è commesso al di fuori del teatro della guerra, in un Paese terzo ed in acque internazionali, in danno anche di un Paese, la Germania, non coinvolto nel conflitto”.
Il ricorso
Contro la decisione il difensore di Kuznietsov, l’avvocato Nicola Canestrini che annuncia ricorso in Cassazione: “sono stati violati diritti fondamentali: equo processo, condizioni di detenzione e immunità funzionale. Non possono essere sacrificati in nome di una cooperazione giudiziaria automatica”. Domani intanto in Cassazione si discute il ricorso presentato dal difensore contro la decisione, sempre della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la custodia in carcere per il 49enne ucraino.