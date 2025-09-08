Gazprom ottiene il massimo rating in Cina: cresce l’asse energetico Mosca-Pechino

L’agenzia di rating cinese CSCI Pengyuan ha assegnato il suo rating più alto, AAA, al colosso russo del petrolio e del gas Gazprom, inserito nella lista nera degli Stati Uniti, aprendo la strada a qualsiasi emissione di debito sul mercato obbligazionario interno cinese. Le agenzie di rating occidentali, tra cui Moody’s, Fitch e S&P Global Ratings, hanno ritirato il rating di credito di Gazprom e di molte altre società russe a causa del conflitto in Ucraina. L’accesso al mercato obbligazionario cinese, il secondo più grande al mondo, rappresenterebbe una manna per le aziende russe, escluse dai finanziamenti occidentali a causa delle sanzioni.

“L’elevato rating di un’agenzia di rating straniera indipendente conferma la stabilità finanziaria di Gazprom e indica la solida affidabilità creditizia dell’azienda”, ha dichiarato il vicedirettore generale di Gazprom, Famil Sadygov. Secondo una fonte, il rating a lungo termine di Gazprom non porterà necessariamente un’imminente emissione di obbligazioni denominate in yuan da parte della società russa. “Tuttavia, apre la strada a una potenziale emissione di obbligazioni in yuan in futuro, sebbene ciò richieda l’approvazione delle autorità di regolamentazione cinesi, che terranno conto dei rischi geopolitici”, ha aggiunto la fonte, non autorizzata a parlare.

Rating “AAA” per Gazprom dopo l’accordo sul Power of Siberia 2

Il rating “AAA” per Gazprom con outlook stabile è arrivato pochi giorni dopo che la Russia e la Cina hanno dato il loro benestare al gasdotto Power of Siberia 2, un imponente progetto di gasdotto che collegherà i due Paesi, nel tentativo di ridurre la dipendenza economica dall’Occidente. Gazprom ha annunciato il progetto durante la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina della scorsa settimana. “Il rating di Gazprom riflette la sua importanza strategica e i legami legali con il governo russo”, ha affermato CSCI Pengyuan, aggiungendo che il profilo creditizio dell’azienda “è supportato dal suo solido profilo aziendale, che la rende uno dei leader di mercato nel settore petrolifero e del gas a livello mondiale, e dalla sua posizione di rilievo nel mercato energetico russo”.

Alla fine del mese scorso le autorità di regolamentazione finanziaria cinese hanno dichiarato ai massimi dirigenti del settore energetico russo che avrebbero sostenuto i piani delle loro aziende di vendere “obbligazioni panda” in yuan, come ha riportato ieri il Financial Times, citando alcune fonti. Le aziende in genere acquisteranno un rating creditizio prima di vendere obbligazioni in Cina. “Questi rating dell’emittente possono essere utilizzati anche nelle transazioni con banche cinesi e negli accordi con controparti cinesi”, ha affermato la fonte.