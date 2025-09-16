Germania: approvato il più grande parco batterie di Brandeburgo

Re.venture ha annunciato lo sviluppo e la costruzione di un parco di accumulo a batterie su larga scala a Brandeburgo, in Germania. Il progetto sarà il più grande impianto a batterie nell’area di rete del fornitore di servizi pubblici e-dis e uno dei più grandi parchi batterie approvati in Germania. Coprendo un’area di 1,5 ettari, avrà una capacità di 60 MW e una capacità di stoccaggio di 240 MWh – sufficiente per fornire elettricità alla città di Neuruppin per 12 ore. La costruzione è prevista per il 2026, con la messa in servizio pianificata per il 2027. Il sito è strategicamente situato in una cosiddetta “area di alleggerimento“ designata da e.dis – una regione particolarmente soggetta a congestioni di rete a causa della sua elevata percentuale di generazione di energia rinnovabile. L’obiettivo del progetto è assorbire più energia generata localmente e, allo stesso tempo, aumentare la stabilità della rete attraverso una maggiore flessibilità. “A Brandeburgo, ogni anno devono essere tagliate quantità significative di elettricità rinnovabile perché la rete non è in grado di assorbire l’energia generata. L’impianto di Kränzlin sarà in grado di rendere disponibile più energia generata localmente per il mercato e la rete. Ogni kilowattora che non dobbiamo tagliare conserva le risorse, rafforza l’industria e alleggerisce i consumatori“, sottolinea Jens Kompauer, fondatore e CEO di re.venture GmbH.

Benefici economici e innovazione tecnologica del progetto

La costruzione del parco porterà notevoli benefici economici: la necessità di costose misure di ridispacciamento e taglio diminuirà, i costi di sistema saranno ridotti e l’attrattiva della regione come polo industriale aumenterà. Grazie alle imposte commerciali e ai modelli di partecipazione volontaria in collaborazione con il comune, gran parte del valore aggiunto rimarrà a livello locale e andrà a diretto beneficio della regione. L’impianto stabilisce anche nuovi standard in termini di tecnologia: due sottostazioni dedicate con un collegamento diretto al livello a 110 kV di e.dis assicurano un’integrazione diretta nella rete. Il design modulare consente una futura espansione fino a 480 MWh. Grazie alla rapida risposta in frequenza, l’impianto di stoccaggio compensa le fluttuazioni della rete quasi in tempo reale – un miglioramento significativo rispetto alle turbine a gas convenzionali. Inoltre, può fornire importanti servizi di sistema come potenza di controllo primario (FCR), riserva secondaria e di minuti (aFRR/mFRR) e la capacità di riavvio da black-out (“black start”). “Con Kränzlin, puntiamo su una tecnologia di stoccaggio all’avanguardia. Grazie a tempi di risposta nell’ordine dei millisecondi, il sistema compensa le fluttuazioni quasi immediatamente – e può persino supportare il riavvio della rete in caso di emergenza“, aggiunge Ingo Ernst, CTO & Co-Founder di re.venture GmbH. La costruzione è prevista per il 2026, con la messa in servizio pianificata per il 2027