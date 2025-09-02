Germania e Australia puntano sull’idrogeno: cosa prevede l’accordo

MeteoWeb

“Germania e Australia sono legate da una partnership e da un’amicizia di lunga data. Gli sviluppi geopolitici ed economici degli ultimi anni pongono i nostri due Paesi di fronte a nuove sfide. Dobbiamo trovare risposte comuni a queste sfide. Pertanto, l’obiettivo dichiarato del governo federale è quello di espandere ulteriormente le relazioni politiche ed economiche con l’Australia, ad esempio nel settore delle materie prime e nella politica energetica”. Lo ha dichiarato il sottosegretario tedesco all’Economia e all’energia, Stefan Rouenhoff durante la sua visita in Australia.

“L’Australia dispone di ampi giacimenti di materie prime, un solido settore minerario e condizioni ottimali per la produzione di idrogeno su larga scala – spiega -. Entrambe le parti possono trarre vantaggio dall’approfondimento della nostra partnership in questi e altri settori. Inoltre, a Canberra mi sto battendo per la rapida ripresa dei negoziati di libero scambio con l’Unione Europea. È nel nostro reciproco interesse porre le nostre relazioni economiche estere su una base più ampia e concordare al più presto un accordo commerciale globale”.

Le misure

Nei colloqui con alti rappresentanti dei Ministeri delle Materie prime, del Clima e dell’energia, degli Affari esteri e del Commercio e dell’Industria della difesa, Rouenhoff si impegnerà a favore di misure “concrete” per rafforzare la cooperazione tra i paesi e al ‘Forum sulla catena di fornitura dell’idrogeno tra Australia e Ue’, promuoverà ulteriormente la gara d’appalto congiunta per l’idrogeno concordata lo scorso anno nell’ambito di H2 Global e discuterà questioni chiave relative all’approvazione e alla vendita con importanti aziende industriali. H2Global è la più grande gara pubblica al mondo per l’approvazione dell’idrogeno verde.

Il suo nucleo è costituito da aste in cui i prodotti a idrogeno vengono acquistati al prezzo più basso e poi rivenduti al miglior offerta in Germania o nell’Ue. Finché la disponibilità a pagare dei clienti finali è inferiore al prezzo offerto, la differenza di costo viene compensata dai sussidi governativi. Il 13 settembre 2024, Australia e Germania avevano concordato di stanziare ciascuna fino a 200 milioni di euro per un lotto di gara congiunto australiano-tedesco. Ciò consentirà di aumentare ulteriormente i cicli di acquisto globali di H2Global, già finanziati dal governo federale tedesco.

I legami economici

Germania e Australia intrattengono stretti legami economici. Gli scambi bilaterali di merci ammontavano a circa 15 miliardi di euro nel 2024. I negoziati per un accordo di libero scambio tra Ue e Australia sono attualmente sospesi. Recentemente, entrambe le parti hanno espresso interesse a riprendere i colloqui, cosa che il governo tedesco accoglierebbe con grande favore. Dal 2017 esiste una cooperazione energetica formalizzata tra Germania e Australia, che nel 2024 è stata ampliata in un partenariato per l’energia e il clima. In questo quadro, si svolgono discussioni su idrogeno, efficienza energetica, clima e sicurezza energetica, nell’ambito di una stretta cooperazione interministeriale.