Germania, inaugurata la nuova condotta per l’idrogeno verde a Bad Lauchstädt

Nel Land della Sassonia-Anhalt, precisamente nell’Energy Park di Bad Lauchstädt, è entrata in funzione una nuova condotta dedicata al trasporto di idrogeno verde, segnando il completamento del primo tratto della rete centrale per l’idrogeno nella Germania orientale. Come comunicato dal parco energetico, il progetto ha convertito un gasdotto preesistente, lungo 25 chilometri, per adattarlo esclusivamente al trasferimento di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. Ulteriori dettagli sono stati resi noti nel corso di una presentazione svoltasi nella frazione di Milzau.

L’impianto di Bad Lauchstädt, operativo dal 2021, sperimenta un processo innovativo per la produzione di idrogeno attraverso l’utilizzo di energia eolica, da cui deriva la definizione di “idrogeno verde”.