Giappone, al via il primo autobus notturno con sedili completamente reclinabili

A partire da novembre, la compagnia giapponese Kochi Ekimae Kanko lancerà ufficialmente il primo autobus notturno del Paese dotato di sedili completamente reclinabili, dopo il successo di una fase di sperimentazione condotta ad agosto. L’iniziativa nasce dai numerosi feedback dei passeggeri, secondo cui i lunghi viaggi notturni in autobus risultano spesso fisicamente faticosi. L’azienda, attiva nel Giappone occidentale, ha risposto sviluppando un sistema di sedili convertibili in letti completamente orizzontali, in grado di offrire maggiore comfort durante le tratte a lunga percorrenza.

I sedili, progettati per trasformarsi in due file di letti, sono stati testati lungo la tratta di 13 ore tra la prefettura di Kochi e Tokyo. Ogni posto letto misura 180 cm di lunghezza per 48 cm di larghezza ed è dotato di tende per la privacy, sponde di sicurezza e illuminazione individuale regolabile. Durante la fase sperimentale, il costo del letto superiore era di 12.000 yen (circa 80 dollari), mentre quello inferiore costava 10.000 yen. Le tariffe definitive per il servizio regolare non sono ancora state comunicate. Il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo ha confermato che autobus con pianali simili sono già in funzione in altri Paesi, come Stati Uniti e Vietnam. Tuttavia, in Giappone, precedenti tentativi di introdurre cuccette a bordo degli autobus si sono scontrati con limiti legati alla sicurezza.

Dieci anni di sviluppo per un comfort tecnologico e sicuro

Per superare gli ostacoli normativi, Kochi Ekimae Kanko ha impiegato circa dieci anni per sviluppare, in collaborazione con un’azienda locale, un innovativo modello di sedile convertibile che soddisfacesse gli standard giapponesi di sicurezza stradale, evitando l’uso di cuccette fisse. Il design dei sedili, oltre alla reclinabilità totale, include tecnologie avanzate: ogni postazione dispone di prese USB, porte AC per dispositivi elettronici, Wi-Fi a bordo, pannelli touch per il controllo della posizione del letto e sistemi di sveglia personalizzata a vibrazione per non disturbare gli altri passeggeri.

Tecnologia e attenzione alla salute del passeggero

I nuovi autobus integrano anche sensori di movimento e pressione nei sedili, permettendo al personale di monitorare in tempo reale la sicurezza e il benessere dei viaggiatori, un vantaggio particolarmente utile nei lunghi viaggi notturni. Alcuni mezzi sono dotati di illuminazione LED a spettro ridotto, progettata per favorire il sonno, e sistemi di purificazione dell’aria HEPA attivi, per garantire un ambiente salubre a bordo.

Secondo Tetsuya Kimura, professore di ingegneria della sicurezza presso la Nagaoka University of Technology, il Ministero dei Trasporti ha già stabilito normative stringenti per i servizi interurbani a lunga percorrenza, ma dovrà continuare a monitorare questi nuovi modelli di trasporto orientati al comfort. Kimura ha sottolineato la necessità di assicurare standard elevati di sicurezza per passeggeri di tutte le età e caratteristiche fisiche. Il servizio di Kochi Ekimae Kanko rappresenta così una svolta per il trasporto notturno in Giappone, dove innovazione tecnologica ed ergonomia si uniscono per migliorare l’esperienza del viaggio.