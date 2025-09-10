Giappone, nel 2026 un centro nazionale per testare l’eolico galleggiante

Il Giappone punta ad iniziare a un centro nazionale di test per l’eolico galleggiante il prossimo anno. Lo ha affermato un alto funzionario del settore, promettendo di perseguire un percorso di crescita dell’energia eolica, nonostante una recente battuta d’arresto dovuta all’abbandono di tre progetti da parte di Mitsubishi. Il mese scorso i consorzi guidati da Mitsubishi hanno abbandonato i piani per la costruzione di 1,8 GW in tre impianti eolici offshore aggiudicati nella prima grande asta statale giapponese del 2021, infliggendo un duro colpo al settore considerato fondamentale per ridurre la dipendenza dai combustibili importati.

“Dobbiamo condurre test di verifica nelle acque giapponesi, poiché le condizioni oceaniche e meteorologiche del Giappone sono diverse da quelle europee”, ha dichiarato Masakatsu Terazaki, presidente della Floating Offshore Wind Technology Research Association (FLOWRA). Ieri, in un’intervista all’agenzia Reuters, ha dichiarato che l’associazione prevede di discutere dettagli come funzioni e attrezzature, sottolineando al contempo la necessità di un centro del genere per il governo. “Il Giappone – ha spiegato Terazaki – dovrebbe collaborare con il centro nazionale di test per l’eolico galleggiante, l’EMEC, e con il Marine Energy Test Center norvegese, il METCentre, per attingere alla loro vasta esperienza”.

La situazione in Giappone

Secondo la Japan Wind Power Association, il Giappone gestisce 7 parchi eolici offshore, tra cui due piccole turbine galleggianti, con una capacità totale di 253 MW a fine 2024, ma punta su grandi progetti per aumentare la sicurezza energetica. Il Paese punta a 45 GW di gasdotti eolici offshore entro il 2040, obiettivo che include almeno 15 GW di energia eolica galleggiante nella sua vasta zona economica esclusiva (ZEE), la sesta più grande al mondo. FLOWRA, fondata lo scorso anno, raggruppa 21 aziende nazionali, tra cui gli acquirenti di GNL JERA e Tokyo Gas.

La società ha firmato accordi di cooperazione con Gran Bretagna e Norvegia, tra gli altri, per studi sulla tecnologia eolica galleggiante. La Gran Bretagna arresta la seconda maggiore capacità eolica offshore installata al mondo dopo la Cina, mentre la Norvegia gestisce Hywind Tampen, il più grande parco eolico offshore galleggiante attualmente in funzione. Il Giappone punta ad avere una pipeline per il primo progetto eolico galleggiante su larga scala nell’anno fiscale 2029, “un obiettivo a cui FLOWRA sta contribuendo”, ha concluso Terazaki.