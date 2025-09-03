Giappone, nuova imponente eruzione del vulcano Shinmoedake: colonna di cenere di 2,3 km | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Alle 11:27 ora locale il vulcano Shinmoedake, situato nel complesso montuoso di Kirishima, tra le prefetture di Kagoshima e Miyazaki, in Giappone, ha eruttato sollevando una colonna di cenere alta circa 2.300 metri. Secondo la Japan Meteorological Agency, è prevista una ricaduta di cenere moderata nella città di Kirishima e più lieve a Kobayashi, Aira e Yusui. Lo Shinmoedake è uno dei crateri più attivi del gruppo vulcanico Kirishima e negli ultimi decenni ha mostrato una notevole frequenza eruttiva.