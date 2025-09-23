Giornata della Costa Mediterranea 2025: istituzioni e cittadini uniti per la resilienza delle coste

Il 25 settembre torna la Mediterranean Coast Day, la Giornata della Costa Mediterranea organizzata dal Priority Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC) nell’ambito della Convenzione di Barcellona – UNEP/MAP. L’evento mette al centro le sfide urgenti che minacciano le nostre coste e lancia un forte appello all’azione. Quest’anno il tema scelto, “Inspiring Impact: Mediterranean Institutions for Coastal Resilience”, sottolinea l’urgenza di una collaborazione stretta tra istituzioni e cittadini per salvaguardare una delle aree più vulnerabili del pianeta. La costruzione di fiducia, la condivisione della conoscenza e l’azione comune non sono più un’opzione: rappresentano la chiave per proteggere le coste e i 150 milioni di persone che da esse dipendono.

Vite e coste a rischio

Il Mediterraneo è sotto pressione come mai prima d’ora:

l’urbanizzazione incontrollata e il turismo di massa degradano ambienti fragili,

l’inquinamento, lo sfruttamento eccessivo delle risorse e la perdita di habitat mettono in pericolo la biodiversità,

gli impatti del cambiamento climatico amplificano ogni minaccia.

Il rapporto Med 2050 di UNEP/MAP – Plan Bleu lancia un allarme: senza un cambiamento radicale, entro il 2050 il Mediterraneo rischia una trasformazione profonda dei suoi ecosistemi marini e un degrado diffuso delle condizioni di vivibilità. Le previsioni sono preoccupanti:

+2,3 °C rispetto ai livelli pre-industriali,

+40 cm di innalzamento del livello del mare,

-20% di specie marine sfruttate,

-17% di rese agricole,

gravi carenze idriche in quasi tutto il bacino.

“A questo si aggiunge la crescita demografica: la popolazione regionale potrebbe aumentare fino al 30%, toccando i 690 milioni di abitanti, con una forte migrazione verso le città costiere spinta da siccità e crisi climatiche interne. Gli effetti sono già visibili: eventi meteorologici estremi hanno colpito l’intero bacino negli ultimi 12 mesi. Dalla DANA in Spagna con oltre 220 vittime, alle alluvioni di Venezia, fino alle ondate di calore record e all’erosione accelerata in Tunisia, i segnali non lasciano dubbi”.

Soluzioni mediterranee per la resilienza

Nonostante le difficoltà, il Mediterraneo sta tracciando la strada della resilienza. L’applicazione della Gestione Integrata delle Zone Costiere (ICZM) e della Pianificazione Spaziale Marina (MSP) dimostra che l’azione locale può affrontare sfide globali, con un approccio ecosistemico che connette terra e mare, scienza e politica, istituzioni e comunità.

Dal 2008, grazie al Protocollo ICZM adottato da 21 Paesi mediterranei e dall’UE, esiste un quadro giuridico unico al mondo che coniuga sviluppo economico, sociale e culturale con la protezione di paesaggi ed ecosistemi.

Cittadini e istituzioni uniti per il futuro

La Mediterranean Coast Day celebra le iniziative che trasformano le politiche in realtà. Alcuni esempi:

Slovenia, con soli 46 km di costa, ha rigenerato zone umide, trasformato una strada costiera in parco pubblico e creato corridoi blu-verdi che riconnettono natura e cittadini.

Nord Africa, dove il progetto Mubadarat di IUCN Med sostiene azioni locali, dalla tutela delle tartarughe marine in Sinai al recupero della pesca tradizionale in Tunisia.

Grecia, con il programma HELMEPA, ha formato 5.500 Climate Ambassadors e coinvolto oltre mezzo milione di volontari nelle pulizie delle spiagge.

Italia, con Genova 2050, sta reinventando il rapporto città-mare, progettando corridoi costieri a zero emissioni e nuove soluzioni basate sulla natura.

A guidare queste esperienze c’è il lavoro di PAP/RAC, con sede a Spalato, che da quasi 50 anni trasforma protocolli e strumenti in azioni concrete: dai programmi di gestione costiera ai progetti di restauro ambientale, fino al supporto tecnico ai governi.

Un appello che non può attendere

Il Mediterraneo è allo stesso tempo fragile e pionieristico. Le sfide sono enormi, ma gli esempi di resilienza dimostrano che il cambiamento è possibile se istituzioni, comunità e cittadini agiscono insieme. La Giornata della Costa Mediterranea del 25 settembre non è solo una ricorrenza: è un richiamo urgente alla responsabilità collettiva per garantire un futuro vivibile alle nostre coste e a chi le abita.