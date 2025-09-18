Giornata Nazionale SLA, il messaggio di Giorgia Meloni: “il Governo al fianco di AISLA e delle famiglie”

In occasione della XVIII Giornata Nazionale SLA, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un messaggio ad AISLA e all’intera comunità delle persone con SLA e delle loro famiglie: “la diciottesima Giornata nazionale SLA rappresenta un’occasione preziosa per manifestare a lei e a tutta l’AISLA la mia più affettuosa vicinanza e il ringraziamento del Governo per lo straordinario impegno che l’Associazione porta avanti, da oltre quarant’anni, con generosità e tenacia, al fianco delle persone affette da SLA e delle loro famiglie.

Impegno che questo Governo ha sempre riconosciuto e che ha voluto sottolineare anche quest’anno, patrocinando l’iniziativa nazionale “Coloriamo l’Italia di verde” e illuminando la facciata principale di Palazzo Chigi. Non si tratta di un riconoscimento formale, ma di un segnale forte e concreto di massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno questa malattia e ai loro cari. Oggi Palazzo Chigi, così come altre sedi istituzionali e siti di interesse in diverse città, si illumina di verde come testimonianza di speranza, di forza e di unione. È la conferma più significativa che le Istituzioni e il popolo italiano sono – e continueranno ad essere – al vostro fianco. Vi ringrazio e vi auguro buona Giornata nazionale”.



La nota AISLA

“AISLA accoglie con gratitudine le parole del Governo, che testimoniano la vicinanza delle Istituzioni e l’impegno a favore di una presa in carico multidisciplinare, della ricerca scientifica e del sostegno concreto alle famiglie”, si legge nella nota.