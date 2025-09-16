Giovane escursionista polacco si perde a 2.200 metri di quota sul Pollino: salvato dopo una notte tra i boschi

Nella mattinata odierna, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza – Distaccamento di Castrovillari è stata impegnata in un intervento di soccorso a persona sull’altopiano del Pollino. Un giovane escursionista di nazionalità polacca, 20 anni, disperso dalla giornata di ieri a circa 2.200 metri di quota tra i boschi della zona, è stato individuato e tratto in salvo.

Ricevuta la richiesta di aiuto, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha provveduto a geolocalizzare la posizione del disperso. Considerata la natura impervia dell’area, non raggiungibile con i mezzi da terra, è stato richiesto l’intervento di un elicottero. Su attivazione della Sala Operativa della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria, è decollato il mezzo aereo DRAGO VF62 del Reparto Volo di Lamezia Terme. Gli elisoccorritori, una volta raggiunte le coordinate indicate, hanno proceduto al recupero del giovane mediante una manovra di verricellata.

L’escursionista, in buone condizioni di salute ma provato dalla notte trascorsa all’aperto in alta montagna, è stato elitrasportato in zona sicura e affidato al personale del Distaccamento di Castrovillari. Successivamente è stato preso in carico dai sanitari del SUEM 118 per le cure e gli accertamenti del caso.