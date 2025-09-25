Gli scienziati avvertono che la California dovrebbe prepararsi ai terremoti distruttivi “supershear”

La maggior parte dei californiani ha familiarità con i terremoti. Ma i ricercatori affermano che lo stato si trova ad affrontare una minaccia trascurata: i terremoti “supershear”, che si muovono così velocemente da superare le proprie onde sismiche. In un articolo d’opinione pubblicato su Seismological Research Letters, gli scienziati dell’USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences avvertono che questi terremoti producono scosse più violente su aree più estese rispetto ai terremoti tipici, e la California deve aggiornare la sua pianificazione dei rischi e i codici edilizi per riflettere l’aumento del rischio di danni.

“Sebbene la California non abbia maggiori probabilità di avere terremoti supershear rispetto ad altre regioni simili con grandi sistemi di faglie come la faglia di Sant’Andrea, la minaccia è passata inosservata per troppo tempo“, ha affermato Yehuda Ben-Zion, professore di scienze della terra e direttore dello Statewide California Earthquake Center (SCEC), con sede presso l’USC Dornsife. “La frequenza di queste rotture supershear è stata notevolmente sottovalutata”.

Terremoti supershear come boom sonici

Gli scienziati paragonano i terremoti supershear ai boom sonici. Proprio come un jet che infrange la barriera del suono crea un’onda d’urto esplosiva nell’aria, una rottura supershear genera fronti d’urto nel terreno quando supera la velocità delle onde sismiche di taglio, ha affermato Ahmed Elbanna, professore di scienze della Terra e direttore designato dello SCEC. “Rompe la barriera di velocità delle onde di taglio nelle rocce e produce onde distruttive più forti di quelle generate da un normale terremoto“, ha affermato.

Questa forza aggiuntiva può colpire duramente le comunità. I ​​terremoti supershear diffondono forti scosse più lontano e provocano quello che Elbanna chiama un “doppio colpo”: una scossa iniziale dal fronte d’urto seguita dalle onde di coda.

In tutto il mondo, circa un terzo dei grandi terremoti trascorrenti sono supershear. Questo è importante in California, dove molte faglie in prossimità di grandi aree metropolitane sono trascorrenti e possono provocare scosse di magnitudo 7 o superiore. “Non possiamo dire esattamente quando e dove avverrà il prossimo terremoto e quale sarà supershear”, ha detto Ben-Zion, “ma possiamo dire con certezza che nei prossimi decenni avremo diversi terremoti di magnitudo 7 in California. Arriveranno, che siamo preparati o no“, ha aggiunto.

Adeguare gli standard di progettazione

Gli autori avvertono che gli attuali standard di progettazione non tengono pienamente conto della potenza extra di un terremoto supershear. Edifici e infrastrutture sono generalmente progettati per le scosse più forti perpendicolari alle faglie, ma i terremoti supershear dirigono la loro energia lungo la linea di faglia stessa.

“Le strutture critiche dovrebbero essere costruite secondo questo standard più elevato, e finora non lo sono“, ha detto Ben-Zion.

Per prepararsi, il team richiede un monitoraggio più approfondito in prossimità delle faglie principali, simulazioni computerizzate avanzate di scenari di supershear e normative edilizie più rigorose.

“Questo è uno sforzo collaborativo in cui tutti devono dare il loro contributo“, ha detto Elbanna. “E penso che qui alla USC e allo SCEC, con la loro reputazione nella comunità, questo è il momento e il luogo giusto per dare il via a questo sforzo“.

Elbanna e Ben-Zion hanno co-firmato l’articolo di opinione con ricercatori del Caltech e dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign.