Gli Stati Generali di Difesa, Spazio e Cyber a Frascati: i temi

Il Parlamento europeo e la Commissione europea, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la Regione Lazio, promuovono gli Stati Generali di Difesa, Spazio e Cyber sicurezza presso il centro Esrin – ESA di Frascati il 12 settembre dalle 9.30 alle 17. In un mondo sempre più instabile e polarizzato, con un fronte di regimi autoritari che punta ad indebolire le democrazie liberali, l’Europa deve unire le forze per far fronte a sfide senza precedenti e rafforzare la propria autonomia strategica. Occorrono maggiori investimenti per tutelare la sicurezza dei cittadini e delle imprese, puntando su tecnologie e settori chiave, come difesa, spazio e cyber sicurezza. Agire a livello europeo in questi settori rappresenta un forte valore aggiunto rispetto all’utilizzo dei soli bilanci nazionali. Gli investimenti europei favoriscono sinergie, economie di scala, interoperabilità e agglomerati industriali tra gli Stati membri UE.

Il libro Bianco sulla difesa europea, il programma spaziale, il piano “Pronti per il 2030”, le nuove prospettive finanziarie post 2027 e l’aumento della spesa dei partner europei dell’Alleanza Atlantica devono servire a rafforzare l’indipendenza europea. Questi fondi saranno essenziali, non solo per rafforzare la difesa e la cyber sicurezza e per accrescere la capacità autonoma nel settore dello spazio, ma anche per stimolare la competitività, potenziando la nostra capacità di innovazione in settori strategici chiave e lo sviluppo e la protezione di infrastrutture critiche.

Gli interventi

In questo contesto, vengono organizzati gli Stati Generali della Difesa dello Spazio e della Cyber sicurezza. L’evento è un’occasione di confronto tra decisori europei e nazionali e l’industria europea. Ad aprire gli Stati Generali saranno il vice premier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, e il direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher. La sessione sullo Spazio sarà aperta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso mentre ad aprire i lavori della sessione sulla difesa europea sarà il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato Militare della Nato ed il capo di stato maggiore dell’Aereonautica Militare, Antonio Conserva.

Nel pomeriggio, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aprirà i lavori della sessione sulla cyber-sicurezza dove interverranno Hans de Vries, direttore della Cybersecurity e delle Operazioni (Coo) – Enisa, il prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cyber-sicurezza nazionale e il prefetto Vittorio Rizzi, direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis). Sono previsti gli interventi del vice presidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna e del vice presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. Interverranno numerosi parlamentari europei, leader industriali e altri stakeholder.