Gli UAP sbarcano a Washington: oggi udienza al Congresso USA, al centro whistleblower e UFO

Oggi il Congresso degli Stati Uniti ospita un’udienza dedicata ai cosiddetti UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), termine che amplia il concetto di UFO includendo eventi o oggetti non identificati nell’aria, nello Spazio o in acqua. L’incontro, intitolato “Restoring Public Trust Through UAP Transparency and Whistleblower Protection”, è organizzato dalla Task Force per la Declassificazione dei Segreti Federali, istituita nel gennaio 2025 dal House Committee on Oversight and Government Reform e guidata dalla rappresentante Anna Paulina Luna.

Tre veterani militari testimonieranno le loro esperienze con UAP, affiancati dal giornalista investigativo George Knapp, noto per aver seguito le controversie legate a UFO e presunti contatti extraterrestri fin dagli anni ’80. L’obiettivo dichiarato della Task Force è rivedere quali informazioni governative debbano restare segrete e quali siano accessibili al pubblico, garantendo protezione ai whistleblower che rivelano dettagli sulle operazioni e gli studi sugli UAP.

Secondo Luna, la trasparenza su avvistamenti, acquisizioni ed esami degli UAP è fondamentale per la sicurezza nazionale. Testimonianze precedenti, come quella di Luis Elizondo, ex ufficiale di controspionaggio, hanno denunciato un decennale “braccio di ferro segreto” finanziato con fondi pubblici e nascosto agli organi di controllo. L’udienza di oggi, in programma alle 16 ora italiana, potrebbe segnare un passo importante verso una maggiore apertura sui fenomeni non identificati, nel tentativo di riconciliare la fiducia pubblica con la gestione dei segreti governativi.