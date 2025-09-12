Gli USA spingono l’Europa: “stop al gas russo in 6-12 mesi, sostituibile con il GNL americano”

L’Unione europea potrebbe eliminare gradualmente il gas russo entro 6-12 mesi, sostituendolo con il GNL statunitense, e nella settimana gli Stati Uniti comunicati hanno questa posizione ai funzionari dell’Ue. Lo ha dichiarato all’agenzia Reuters il segretario all’Energia statunitense, Chris Wright. Wright ha parlato a Bruxelles, dove ieri ha incontrato il commissario europeo per l’energia, Dan Jorgensen, per discutere della fine degli acquisti di Energia russa da parte dell’Europa. L’Unione europea sta negoziando delle proposte legali per eliminare gradualmente le esportazioni di petrolio e gas russi entro gennaio 2028, con il divieto di contratti a breve termine che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno.

“Penso che questo potrebbe essere fatto facilmente entro 12 mesi, forse entro 6 mesi”, ha detto Wright, riferendosi alla rapidità con cui l’Ue potrebbe eliminare gradualmente il gas russo. “Ho espresso l’opinione che potremmo farlo più velocemente: da parte degli Stati Uniti, potremmo farlo più velocemente, e penso che sarebbe positivo se quelle date fossero ulteriormente anticipate. Non so se ciò avverrà, ma ne abbiamo discusso”, ha detto il segretario USA commentando il suo incontro con Jorgensen. Un portavoce della Commissione europea non ha risposto ad una richiesta di commento. Gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione sull’Europa affinché tagli le entrate energetiche a Mosca, nel tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina. Essendo l’esportazione più redditizia della Russia, le sue entrate dal carburante hanno contribuito a finanziare la guerra.

La posizione dell’UE

Il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen questa settimana ha dichiarato che l’Ue sta valutando un’eliminazione graduale più rapida dei combustibili fossili russi nell’ambito delle nuove sanzioni contro Mosca.

Le nuove sanzioni richiedono l’approvazione unanime di tutti i 27 Paesi membri. Ungheria e Slovacchia finora si sono opposte alle sanzioni sul gas russo, motivo per cui l’Ue ha proposto l’eliminazione graduale entro il 2028, in una legge che può essere approvata da una maggioranza rafforzata dei Paesi. “Più velocemente abbandoniamo gradualmente, prima faremo pressione sulla Russia”, ha affermato Wright. Secondo i dati Ue, quest’anno l’Europa dovrebbe acquistare circa il 13% del suo gas dalla Russia, in calo rispetto al 45% circa registrato prima dell’invasione russa dell’Ucraina del 2022.