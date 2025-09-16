Google apre un nuovo data center nel Regno Unito

Google ha annunciato oggi l’apertura del suo data center a Waltham Cross, nell’Hertfordshire, nell’ambito di un investimento biennale di 5 miliardi di sterline nel Regno Unito. Inaugurato oggi dal Cancelliere Rachel Reeves, il data center all’avanguardia contribuirà a soddisfare la crescente domanda di servizi basati sull’intelligenza artificiale di Google, come Google Cloud, Workspace, Search e Maps, che persone, aziende e organizzazioni pubbliche in tutto il Paese utilizzano quotidianamente. Alla costruzione della struttura hanno lavorato più di 250 aziende, la maggior parte delle quali locali. L’investimento di 5 miliardi di sterline comprende le spese in conto capitale, la ricerca e lo sviluppo e l’ingegneria correlata di Google nei prossimi due anni e include Google DeepMind con la sua ricerca pionieristica nell’intelligenza artificiale nel campo della scienza e della sanità. Gli investimenti aiuteranno il Regno Unito a sviluppare la sua economia basata sull’intelligenza artificiale e a sbloccare innovazioni in questo campo in tutto il Paese, a rafforzare la sicurezza informatica e a creare opportunità di carriera orientate al futuro per milioni di britannici. Si prevede che l’investimento di Google creerà 8.250 posti di lavoro all’anno nelle aziende britanniche.

il Regno Unito al centro della rivoluzione AI di Google

Rachel Reeves, Cancelliere dello Scacchiere, ha dichiarato: “L’investimento di 5 miliardi di sterline di Google è un forte voto di fiducia nell’economia britannica e nella forza della nostra partnership con gli Stati Uniti, che creerà posti di lavoro e crescita economica per gli anni a venire. Questo governo sta invertendo decenni di sottoinvestimenti che ci hanno frenato per troppo tempo, riducendo la burocrazia, attuando riforme coraggiose del sistema di pianificazione e investendo in tecnologie migliori per creare posti di lavoro e opportunità migliori. Attraverso il nostro Piano per il cambiamento stiamo costruendo un’economia che funziona per i lavoratori e li ricompensa”.

“Con l’annuncio di oggi, Google sta approfondendo le sue radici nel Regno Unito e contribuendo a sostenere il potenziale della Gran Bretagna con l’intelligenza artificiale per aggiungere 400 miliardi di sterline all’economia entro il 2030, migliorando al contempo i servizi sociali essenziali”, ha affermato Ruth Porat, Presidente e Direttore degli investimenti di Alphabet e Google. Gli investimenti di Google in infrastrutture tecniche, espansione della capacità energetica e competenze di AI pronte per il mondo del lavoro contribuiranno a garantire che tutti a Broxbourne e in tutto il Regno Unito rimangano all’avanguardia delle opportunità tecnologiche globali. Demis Hassabis, cofondatore e amministratore delegato di Google DeepMind, ha poi aggiunto: “abbiamo fondato DeepMind a Londra perché sapevamo che il Regno Unito aveva il potenziale e il talento per diventare un centro globale all’avanguardia nell’IA”, ha affermato Demis Hassabis, cofondatore e CEO di Google DeepMind. “Il Regno Unito vanta una ricca tradizione di eccellenza tecnologica, da Lovelace a Babbage a Turing, quindi è giusto che continuiamo questa tradizione investendo nella prossima ondata di innovazione e scoperte scientifiche nel Regno Unito“.