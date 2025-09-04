Google, interruzione del servizio in Europa orientale

MeteoWeb

Da questa mattina, utenti di diversi Paesi d’Europa hanno segnalato difficoltà di accesso a Google. I problemi hanno riguardato Bulgaria, Croazia, Georgia, Germania, Grecia, Romania, Serbia e Turchia, con rallentamenti e anomalie nei servizi. In Turchia, l’autorità per la sicurezza informatica ha richiesto a Google un rapporto tecnico, mentre il quotidiano Hurriyet ha sottolineato come l’interruzione rappresenti un campanello d’allarme sulla dipendenza tecnologica e sulla sovranità digitale.

Anche la stampa di Grecia, Romania e Bulgaria ha riportato ampi disagi: secondo Kathimerini e Antena 3, gli utenti hanno subito disservizi estesi, mentre il quotidiano Dnevnik ha parlato di un blocco durato circa un’ora. In Germania, il portale Allestoerungen ha registrato un picco di segnalazioni attorno alle 9.

Google ha confermato problemi di connettività in diverse regioni europee e asiatiche, dichiarando che la situazione è ora in gran parte risolta e che sono in corso ulteriori indagini.