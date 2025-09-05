Google, multa da 2,95 miliardi di euro: il motivo della stangata

Google condannata dall’Ue: maxi-multa da 2,95 miliardi e 60 giorni per cambiare le pratiche nell’adtech

La Commissione Europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro. La multinazionale californiana, secondo l’esecutivo Ue, avrebbe violato le norme antitrust europee distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie (adtech). Secondo la Commissione, Google avrebbe favorito i propri servizi tecnologici per posizionare la pubblicità online, a scapito dei fornitori concorrenti, degli inserzionisti e degli editori online.

L’ordine a Google

La Commissione ha quindi ordinato a Google di porre fine a queste pratiche e di attuare misure per rimediare ai suoi “conflitti di interesse intrinseci” lungo la catena di fornitura dell’adtech. Google ha 60 giorni di tempo per informare la Commissione su come intende procedere.

