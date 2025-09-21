Gran Sasso, alpinista precipita per 15 metri sul Corno Piccolo: soccorso in eliambulanza

Il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo (Cnsas) è intervenuto nel primo pomeriggio sul Corno Piccolo, del Gran Sasso d’Italia lungo la via Mallucci-Geri-Longomarsino per soccorrere un alpinista precipitato per oltre quindici metri, riportando diversi traumi che hanno richiesto un immediato recupero. L’uomo di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato soccorso dall’eliambulanza del 118 decollato dall’Aquila con a bordo il tecnico di elisoccorso del Cnsas e l’equipe sanitaria, e infine trasportato all’ospedale di Teramo in gravi condizioni.