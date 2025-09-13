Grave shock anafilattico nei boschi di Roccastrada

Un uomo di 57 anni soccorso da Misericordia, Croce Rossa e Pegaso dopo la puntura di un calabrone

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Grave reazione allergica durante un’escursione a Roccastrada. Intervento congiunto dei soccorsi e trasporto in ospedale con l’elisoccorso Pegaso. Paura nel primo pomeriggio nei boschi di Roccastrada (Grosseto), dove un uomo di 57 anni è stato punto da un calabrone e ha accusato una grave reazione allergica. L’allarme è scattato alle ore 14:56: il 118 della Asl Toscana Sud Est ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenute in tempi rapidi la Misericordia di Grosseto, la Croce Rossa di Grosseto, la Pubblica Assistenza di Sassofortino e l’elisoccorso Pegaso 3. Dopo le prime cure sul posto, il paziente è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

