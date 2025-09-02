Guerra elettronica sul cielo d’Europa: come funziona il jamming/spoofing GNSS e perché mette a rischio i voli civili

MeteoWeb

Nella giornata di ieri la notizia rimbalza in tutta Europa: il volo che trasportava la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen perde la navigazione satellitare sopra la Bulgaria. Le autorità sospettano un’azione di disturbo “ibrida” riconducibile alla Russia; il velivolo atterra in sicurezza ricorrendo alle tecnologie tradizionali, ma l’episodio diventa il simbolo di un fenomeno ormai quotidiano nello spazio aereo europeo. NATO e governi parlano di priorità urgente.

Ma che cos’è il GNSS e com’è possibile che un aereo abbia disturbi del GPS? Andiamo a scoprire tutti i dettagli scientifici di questo episodio, e tutti gli scenari che si aprono all’orizzonte.

GNSS: il “sistema nervoso” del volo moderno

GNSS è l’ombrello che comprende GPS (USA), Galileo (UE), GLONASS (Russia) e BeiDou (Cina). Per l’aviazione civile europea, GPS e Galileo forniscono posizione, velocità e tempo (PNT) a una costellazione di sistemi: Flight Management System (FMS), ADS-B, TAWS/EGPWS, sintetici di visione, data-link, perfino orologi e calcoli carburante. Quando il PNT “scricchiola”, gli effetti si propagano a cascata.

Perché è così facile disturbare un satellite?

La fisica è impietosa: il segnale L1 C/A del GPS, quando arriva al suolo, è debolissimo (tipicamente ~-158,5 dBW). Bastano watt ben “messi” in banda per sommergerlo o imitarlo. Galileo opera su bande E1/E5 con schema di modulazione avanzato, ma soggiace alla stessa fragilità del link radio.

Jamming vs Spoofing (e meaconing): come funziona l’attacco

Jamming : si irradia rumore o portanti “spazzolate” nelle frequenze GNSS (L1/E1, L5/E5 ecc.) per abbattere il rapporto C/N₀ del ricevitore. L’effetto è netto: perdita dei satelliti, messaggi d’errore, navigazione degradata.

: si irradia rumore o portanti “spazzolate” nelle frequenze GNSS (L1/E1, L5/E5 ecc.) per abbattere il rapporto C/N₀ del ricevitore. L’effetto è netto: perdita dei satelliti, messaggi d’errore, navigazione degradata. Spoofing : si simulano satelliti “fantasma” con segnali più forti/credibili, inducendo posizioni e tempi falsi senza far scattare subito allarmi.

: si simulano satelliti “fantasma” con segnali più forti/credibili, inducendo posizioni e tempi falsi senza far scattare subito allarmi. Meaconing: forma subdola di spoofing che ri-trasmette segnali autentici con un ritardo; il contenuto è “valido”, ma l’orologio è falsato e la posizione deraglia con lentezza.

I sintomi in cabina (secondo EASA)

EASA elenca segnali spia ricorrenti: disaccordo GNSS/FMS, ground speed anomala, shift di data/ora, alert TAWS spurii, ADS-B corrotto o assente, perdita ACAS, rotte che “scappano” con virate non comandate o deviazioni da autorizzazioni ATC. In alcune aree si sono registrate ri-pianificazioni, re-routing o atterraggi alternati.

Dove nasce il disturbo: le “bolle” EW attorno alla Russia

Negli ultimi due anni, ricercatori e autorità hanno mappato vere e proprie zone persistenti di interferenza attorno a Kaliningrad e al Baltico, nel Mar Nero/Crimea e in porzioni dell’Est Mediterraneo. Nel caso baltico, team accademici europei hanno tracciato lobi di jamming puntati dal settore di Baltiysk/Okunevo (Kaliningrad).

Le grandi “cattedrali” EW e i jammer dedicati

Murmansk-BN : sistema EW a teatro (HF, masti fino a ~32 m). Non “jam­ma” le bande GNSS, ma segnala presenza e densità di assetti EW: gli stessi complessi ospitano spesso unità mobili per disturbo in VHF/UHF/L-band.

: sistema EW a teatro (HF, masti fino a ~32 m). Non “jam­ma” le bande GNSS, ma segnala presenza e densità di assetti EW: gli stessi complessi ospitano spesso unità mobili per disturbo in VHF/UHF/L-band. R-330Zh Zhitel e famiglia R-330 : piattaforme mobili (100 MHz–2 GHz) con capacità contro GPS NAVSTAR e satcom Inmarsat/Iridium; ampiamente documentate in Ucraina e nelle aree contese.

: piattaforme mobili (100 MHz–2 GHz) con capacità contro GPS NAVSTAR e satcom Inmarsat/Iridium; ampiamente documentate in Ucraina e nelle aree contese. Pole-21: rete modulare di emettitori L-band pensata per negare GNSS a munizionamenti guidati e UAV; ideale per creare “ombre” persistenti attorno a siti sensibili.

In sintesi: le grandi antenne evidenziano la postura EW; il disturbo GNSS è spesso generato da nodi mobili dedicati (camion, shelter, tralicci bassi) capaci di colpire L1/E1/L5/E5 con forme d’onda su misura.

Quando la geopolitica entra in cockpit

Il caso von der Leyen ha acceso i riflettori su un trend già noto ad EASA, Eurocontrol e IATA: interferenze crescenti in Europa orientale e Medio Oriente, con effetti di rete su gestione del traffico e carico di lavoro di piloti e controllori. L’episodio bulgaro si inserisce in un catalogo crescente di disturbi a VIP flight e traffico commerciale nelle vicinanze dei “bastioni” EW russi.

In altre indagini recenti l’ambiente EW (inclusi jamming/spoofing) è emerso come fattore concausale di scenari complessi; resta però fondamentale distinguere tra interferenza PNT e altre cause primarie (es. difesa aerea). La lezione è chiara: la dipendenza cieca dal GNSS va mitigata.

Dentro l’attacco: dalla fisica ai “trucchi” di segnale

Bersaglio: il correlatore del ricevitore GNSS, che “aggancia” PRN debolissimi.

Strumenti dell’attaccante

Barrage noise / chirp per saturare tutti i canali L1/E1 o “spazzolare” la banda;

CW/tone mirati per sporcare i picchi di correlazione;

Spoofing coerente con replica delle efemeridi e meaconing con ritardo dinamico per restare “credibili” al filtro del FMS;

Multi-constellation deception per ingannare anche i ricevitori dual/triple-frequency.

Perché funziona: con potenze a terra di pochi watt ben accoppiati all’antenna (e profili d’emissione studiati), il rapporto J/S supera la soglia critica. Le varianti più evolute “seguono” l’aereo mantenendo coerenza di fase (spoofing adattivo), rendendo tardivi gli allarmi.

Cosa vede (e sente) l’equipaggio

Le manifestazioni tipiche in cabina, riportate e codificate da EASA, includono:

Perdita o degrado PNT (GPS/EGNOS/GBAS), map-shift e EPU che esplode;

TAWS/EGPWS con alert spurii (anche PULL UP), priorità ingestibile su TCAS/ACAS;

ADS-B degradato o “corrotto” e CPDLC che scarta messaggi;

Guidance incoerente (deviations, virate inattese), fino a RNP non rispettata;

Effetti a valle del volo: posizione/altitudine GNSS ancora “sballate” anche dopo l’uscita dall’area disturbata.

Per l’ATC significa più radar-vectoring, separazioni conservative e settorizzazione rivista: un costo operativo tangibile sull’intera rete europea.

Hotspot europei (2024–2025): cosa sappiamo

Baltico/Kaliningrad : catene di interferenza mappate da università e autorità marittime/aeronautiche; traiettorie di jamming compatibili con emettitori nell’area di Baltiysk/Okunevo.

: catene di interferenza mappate da università e autorità marittime/aeronautiche; traiettorie di jamming compatibili con emettitori nell’area di Baltiysk/Okunevo. Mar Nero/Crimea e Est Mediterraneo: interruzioni e spoofing ricorrenti su rotte civili e marittime; fenomeno in crescita dal 2022.

Box tecnico — Frequenze & potenze (in pillole)

GPS L1 : 1575,42 MHz; potenza minima a terra (C/A): ~-158,5 dBW.

: 1575,42 MHz; potenza minima a terra (C/A): ~-158,5 dBW. GPS L2/L5 : 1227,6 MHz / 1176,45 MHz; potenze minime comparabili.

: 1227,6 MHz / 1176,45 MHz; potenze minime comparabili. Galileo E1/E5: bande a 1575/1176-1207 MHz con modulazioni robuste (CBOC/AltBOC) e servizi di alta precisione (HAS).

Fragilità comune: il link è tenuissimo; il disturbo locale in banda vince spesso per prossimità.

Le contromisure: cosa chiede oggi EASA (e cosa sta arrivando)

Linee operative (SIB 2022-02R3, 05/07/2024)

Formazione equipaggi : riconoscere jamming/spoofing, AIREP immediato, verifica incrociata con navaids convenzionali (VOR/DME, ILS).

: riconoscere jamming/spoofing, AIREP immediato, verifica incrociata con navaids convenzionali (VOR/DME, ILS). Pianificazione : garantire procedure non-GNSS lungo tutta la rotta (dove possibile) e sistemi di backup non disattivi in MEL.

: garantire procedure non-GNSS lungo tutta la rotta (dove possibile) e sistemi di backup non disattivi in MEL. ATC/ANSP: mantenere infrastrutture ILS/VOR/DME, monitoraggi RFI locali, messaggistica tempestiva (ATIS/NOTAM), vectoring pronto.

Piano EASA-IATA 2025

Standardizzazione delle chiamate radio e dei codici NOTAM (Q-codes), reporting armonizzato, monitoraggio in tempo quasi reale, restrizioni agli apparati di jamming commerciali e roadmap di resilienza con industria e costruttori.

Tecnologie in arrivo

CRPA/antenne a pattern controllato e null-steering anti-jam;

Multi-costellazione/multi-frequenza con coerenza temporale;

RAIM/ARAIM evoluti e fusione INS-DME/DME (APNT) per mantenere PBN senza GNSS;

Rilevazione di spoofing via qualità ADS-B/NACp e incoerenze dinamiche.

Il lato “PNT” della nostra vita quotidiana

Il PNT non è solo aviazione: sincronizza reti elettriche, telecomunicazioni, borsa, stazioni meteo e satelliti che alimentano i nostri modelli previsionali. La guerra elettronica che colpisce i voli civili è lo stesso fenomeno che può degradare altri servizi critici basati su tempo e posizione. Difendere il PNT significa difendere l’ecosistema digitale europeo.

Cosa dovrebbe fare l’Europa (subito)

Mantenere ridondanza navaid a terra e accelerare soluzioni APNT (DME/DME moderno, possibili ritorni eLoran, dove realistico).

Rendere sistemico il monitoraggio: reti RFI a scala europea, dashboard aperte e correlazione con dati ATC/ADS-B.

Standardizzare le procedure: chiamate, checklist e training omogenei su jamming/spoofing in cabine e torri.

Hardening di flotta e aeroporti: CRPA, filtri di front-end, aggiornamenti FMS, test EW con coordinamento civile-militare.

Diplomazia & deterrenza: l’episodio bulgaro mostra che la guerra ibrida non conosce confini: risposta coordinata UE-NATO per proteggere cieli, porti e reti.

Glossario rapido

GNSS : sistemi satellitari di posizionamento (GPS, Galileo, ecc.).

: sistemi satellitari di posizionamento (GPS, Galileo, ecc.). PNT : Position, Navigation, Timing (posizione, navigazione, tempo).

: Position, Navigation, Timing (posizione, navigazione, tempo). Jamming : disturbo che “sovrascrive” i segnali.

: disturbo che “sovrascrive” i segnali. Spoofing/Meaconing : falsificazione/ri-trasmissione ritardata dei segnali.

: falsificazione/ri-trasmissione ritardata dei segnali. ADS-B/TAWS/ACAS : sorveglianza, allerta terreno, anticollisione.

: sorveglianza, allerta terreno, anticollisione. APNT: Alternative PNT (DME/DME, INS, ecc.).

Vedere l’invisibile

Gli aerei non “perdono il nord” da soli: qualcuno rimodella il cielo radio attorno a loro. Dalle “cattedrali” EW sul Baltico ai jammer mobili che seguono le rotte, la guerra elettronica è il nuovo meteo del traffico aereo: un campo dinamico, da prevedere, misurare e mitigare. La buona notizia è che sappiamo come farlo: training, procedure, ridondanze e tecnologie sono già sul tavolo EASA-IATA. Ma serve decisione politica e investimento industriale per trasformare le lezioni del 2022-2025 in resilienza strutturale.