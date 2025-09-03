Hawaii, il Kilauea dà spettacolo: fontane di lava alte 100 metri, spunta anche un tornado vulcanico | VIDEO

MeteoWeb

Il vulcano Kilauea, uno dei più attivi al mondo, è tornato a eruttare alle Hawaii, proiettando getti di lava incandescente fino a 100 metri di altezza dal suo cratere sommitale. L’evento, il 32° dall’inizio del ciclo eruttivo a dicembre, ha avuto inizio poco dopo la mezzanotte ora locale, con la lava che ha cominciato a fuoriuscire dalla bocca settentrionale del cratere Halemaumau. Entro la mattinata, l’attività si è estesa anche alla bocca meridionale e a una terza fessura intermedia. Per il momento, il magma è rimasto confinato all’interno della caldera, senza rappresentare un pericolo per le aree circostanti all’interno del Parco Nazionale dei Vulcani delle Hawaii.

Inoltre, le telecamere USGS hanno ripreso un fenomeno affascinante (video in alto): si tratta di un tornado vulcanico, un turbine che ha sollevato cenere lungo la fontana attiva e il flusso all’interno del cratere Halemaumau.

Il vulcano Kilauea

Il Kilauea non è solo uno dei vulcani più attivi, ma anche un esempio notevole di vulcano a scudo, una tipologia che si differenzia per la sua forma ampia e dolcemente inclinata. Questa struttura è il risultato di continue eruzioni di magma basaltico, un tipo di lava molto fluida e poco viscosa. A differenza dei vulcani esplosivi, le eruzioni del Kilauea sono generalmente effusive, ovvero caratterizzate da colate di lava che scorrono lentamente, creando una fisionomia a “scudo”.

Un aspetto distintivo del Kilauea è la sua caldera sommitale, che ospita al suo interno il cratere Halemaumau, un’area spesso colma di un lago di lava. Per la cultura hawaiana, il cratere Halemaumau è considerato la dimora di Pele, la dea del fuoco e dei vulcani, e l’attività vulcanica è vista come una manifestazione del suo potere. L’arcipelago hawaiano, e di conseguenza anche il Kilauea, si è formato grazie a un hotspot vulcanico, un punto fisso di risalita di magma nel mantello terrestre.

Situato sulla “Big Island” delle Hawaii, a circa 320 km a Sud di Honolulu, il Kilauea si trova sulle pendici orientali del Mauna Loa, un altro dei vulcani più imponenti del mondo. Le eruzioni di questo vulcano non sono solo uno spettacolo naturale, ma anche un fenomeno geologico di grande interesse, che continua a creare nuova terra e a modellare il paesaggio dell’isola.