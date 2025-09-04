Hitachi investirà 1 miliardo di dollari negli USA per rafforzare la rete elettrica e sostenere l’espansione dell’IA

Hitachi prevede di investire 1 miliardo di dollari per espandere la produzione di infrastrutture per la rete elettrica statunitense, mentre gli USA affrontano una domanda di elettricità dovuta alla costruzione di data center AI da parte delle Big Tech. L’annuncio di Hitachi segue la spinta dell’amministrazione del presidente Donald Trump ad aumentare drasticamente la fornitura di elettricità per la rapida espansione dell’intelligenza artificiale, che viene sviluppata nei data center ad alta intensità energetica in tutto il mondo. “Se vogliamo vincere la corsa all’IA, reindustrializzarci e continuare a far funzionare le cose, l’America avrà bisogno di un’Energia molto più affidabile”, ha dichiarato il segretario all’energia degli Stati Uniti Chris Wright, aggiungendo che, “per fortuna, Hitachi sta fornendo i suoi servizi”.

Gli Stati Uniti rilevano la più grande concentrazione al mondo dei data center, che si prevede triplicheranno il loro consumo energetico, arrivando a consumare circa il 12% dell’energia elettrica nazionale in meno di tre anni. Di conseguenza, molte utilità stanno aumentando la spesa per la rete elettrica, a lungo stagnante. Quasi la metà dell’ultimo investimento di Hitachi Energy, pari a 457 milioni di dollari, sarà destinata alla costruzione di un nuovo stabilimento a South Boston, in Virginia, per la produzione di grandi trasformatori di potenza. “Lo stabilimento – ha affermato la società giapponese – sarà il più grande produttore statunitense di questi enormi trasformatori, che possono raggiungere le dimensioni di una casa a due piani”.

Il progetto

L’inizio dei lavori di costruzione del progetto è prevista per quest’anno, con l’entrata in servizio prevista entro il 2028, ha affermato l’azienda. “Portare la produzione di grandi trasformatori di potenza negli Stati Uniti è fondamentale per costruire una solida catena di approvvigionamento nazionale per l’economia statunitense e ridurre i colli di bottiglia nella produzione”, ha affermato Andreas Schierenbeck, CEO di Hitachi Energy, una sussidiaria della multinazionale giapponese. I trasformatori, che contribuiscono al trasporto dell’elettricità, scarseggiano da quando la pandemia Covid ha interrotto le catene di approvvigionamento globali. Hitachi – che produce altri tipi di apparecchiature elettriche negli Stati Uniti, tra cui interruttori e quadri elettrici – sta investendo anche nei suoi stabilimenti vicino a Pittsburgh, in Pennsylvania.

Gli investimenti statunitensi fanno parte degli oltre 9 miliardi di dollari che Hitachi sta stanziando a livello globale, in parte per espandere la propria capacità produttiva. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che Hitachi ha ricevuto un impegno dalla Casa Bianca per accelerare lo sviluppo di una nuova capacità produttiva per i componenti di potenza. Senza fornire ulteriori dettagli, il portavoce ha detto che l’azienda sta collaborando a stretto contatto con la Casa Bianca su diverse altre iniziative.