Huawei presenta la nuova generazione di prodotti tecnologici smart

Oggi, nell’ambito dell’iniziativa “Ride the Wind”, Huawei ha ospitato a Parigi un evento di lancio globale di prodotti innovativi. La vetrina è stata inaugurata dall’entusiasmante debutto della serie HUAWEI WATCH GT 6 di nuova generazione, HUAWEI WATCH Ultimate 2 e HUAWEI WATCH D2, che fondono magistralmente un’estetica di alta moda con un monitoraggio professionale della salute e del fitness. A questi si sono aggiunti la serie HUAWEI nova 14, HUAWEI FreeBuds 7i e HUAWEI MatePad 12 X, ognuno dei quali offre immagini ed esperienze utente eccezionali. Oltre ai prodotti, Huawei ha articolato la sua nuova proposta di marchio “Now Is Yours” e ha lanciato GoPaint Worldwide Creating Activity 2025, promuovendo una visione inclusiva e incentrata sui giovani che integra la tecnologia nel tessuto della vita quotidiana e invita un pubblico globale a immaginare insieme il futuro.

Ridefinire l’esperienza avanzata di allenamento all’aperto

La serie HUAWEI WATCH GT 6 è la testimonianza della filosofia “Ride the Wind”, un nuovo approccio alla moda e allo sport. Una revisione ingegneristica completa garantisce un’incredibile durata della batteria – 21 giorni – e un posizionamento preciso all’aperto, grazie al nuovissimo sistema HUAWEI TruSense per parametri di salute completi, rapidi e precisi.

Basandosi su una libreria di oltre 100 modalità di allenamento, la serie HUAWEI WATCH GT 6 introduce notevoli miglioramenti per quattro attività essenziali all’aperto. La nuova modalità Ciclismo introduce un misuratore di potenza virtuale, offrendo un’analisi delle prestazioni di livello professionale senza bisogno di un misuratore di potenza di livello professionale e permettendo di provare un’esperienza ciclistica più avanzata. È disponibile anche una modalità Trail running con funzionalità di livello superiore, come il posizionamento preciso, il grafico dell’andamento dell’altitudine e l’analisi della pendenza in tempo reale, per identificare le difficoltà del percorso e ottimizzare la distribuzione dell’energia. La modalità Golf è dotata di una serie di funzionalità di alto livello, tra cui mappe del fairway ad alta definizione, per garantire che ogni colpo venga eseguito alla perfezione. È disponibile anche una modalità Sci, che offre un posizionamento preciso e un ricco set di dati per un’esperienza in pista entusiasmante e all’insegna della massima professionalità.

Innovazioni nel monitoraggio professionale della salute e del fitness

HUAWEI WATCH Ultimate 2 esordisce come il primo smartwatch del settore certificato per immersioni fino a 150 metri con funzionalità audio. La sua rivoluzionaria funzione di comunicazione sonar Dolphin consente la messaggistica subacquea tra orologi fino a 30 metri e l’avvio di un SOS con un solo tocco fino a 60 metri, garantendo comunicazioni subacquee più efficienti e maggiore tranquillità agli esploratori delle profondità marine. HUAWEI WATCH D2 è disponibile in un nuovo, abbagliante colore blu e supporta funzionalità di monitoraggio della pressione sanguigna più complete, tra cui promemoria singoli e promemoria ricorrenti. Combinate con misurazioni individuali e monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna, queste caratteristiche creano un sistema robusto e versatile, progettato per soddisfare le diverse esigenze degli utenti per una gestione efficace della pressione sanguigna.

Ritrattistica professionale rivisitata con la fotocamera Ultra Chroma

La serie HUAWEI nova 14 reinventa la ritrattistica mobile con il concetto “Pro Your Portrait”. Il dispositivo presenta una pionieristica Ultra Chroma Camera per i ritratti e un nuovo e migliorato XD Portrait Engine per produrre ritratti di eccezionale profondità e consistenza. Eccelle in ambienti difficili con scarsa illuminazione, come i locali di musica dal vivo, riproducendo le scene con una nitidezza sorprendente e dettagli sfumati. La fotocamera frontale da 50 MP supporta la modalità Portrait Dual Camera con messa a fuoco automatica e uno speciale zoom 5x per i ritratti, offrendo straordinarie capacità per i selfie. Sono inoltre disponibili numerose funzionalità innovative di fotoritocco basate sull’IA, tra cui AI Best Expression e AI Remove, per mettere a disposizione dell’utente una suite di editing professionale e garantire che ogni scatto sia privo di imperfezioni.

Una nuova era di apprendimento e creatività senza carta

Il tablet HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition, appena lanciato, è dotato di un display PaperMatte ultra-nitido, progettato per il comfort visivo. MatePad funziona perfettamente con lo stilo HUAWEI M-Pencil Pro, che supporta funzioni utili come i menu a comparsa radiali in-app con un solo tocco, l’accesso a HUAWEI Notes con un solo tocco e le rapidissime regolazioni “gira per cambiare” del pennello.



Il GoPaint Worldwide Creating Activity 2025 è ufficialmente iniziato. La competizione di quest’anno manterrà le quattro categorie classiche: arte narrativa, acquerello e inchiostro digitale, arte fantascientifica e pittura all’avanguardia, introducendo anche una nuova categoria: animazione. L’iniziativa GoPaint si propone di ispirare gli utenti creativi di tutto il mondo a prendere in mano una penna e a dare libero sfogo all’immaginazione.

Huawei approfondisce il dialogo con i giovani consumatori

Huawei ha presentato la sua vivace proposta di marchio “Now Is Yours“, un impegno a promuovere un dialogo più profondo con una nuova generazione di consumatori globali. La proposta del marchio si basa su apertura e inclusività, con l’obiettivo di creare risonanza culturale ed emotiva attraverso una tecnologia che sia al tempo stesso innovativa e umana.

Guardando al futuro, Huawei ribadisce il suo impegno a promuovere la cultura giovanile e a utilizzare l’innovazione come linguaggio universale. Progettando la tecnologia con maggiore calore ed empatia, Huawei punta a sincronizzare il suo ritmo con la comunità globale, intraprendendo un viaggio condiviso verso un futuro dalle infinite possibilità.