Hyper transfer, in Veneto passi avanti per il super-treno: andrà a 1.000km/h, prima tratta Padova-Venezia

Avanti tutta con il ‘super-treno’: Luca Zaia conferma che il Veneto procede verso l’Hyper transfer, l’innovativo sistema di trasporto in tubo a lievitazione per merci e persone che permette velocità anche superiori ai mille km/h. La novità fu annunciata a a inizio giugno alla fiera di Monaco di Baviera dallo stesso Zaia, e lui stesso oggi assicura che “stiamo andando avanti, cercando di lavorare alla prototipazione con Leonardo e We Build per i primi 10 chilometri. Il nostro sogno è la Padova-Venezia, è ovvio che parliamo di progetti che oggi sembrano molto in là, ma domani è già oggi“.

Un progetto che, “se fosse messo a terra, ci dà una alternativa al trasporto di persone e merci che è più competitiva dell’aereo. Questo è lo studio che sta facendo Leonardo: che sia più competitivo dell’aereo” arrivando a fare Venezia-Roma in “45 minuti“. A giugno Zaia disse: “Costerà una miliardata di euro, ma si finanziano i progetti fighi, non quelli sfigati, e questo è un progetto figo“, sottolinea Zaia. Peraltro “siamo i primi in assoluto a mettere a terra questa tecnologia a livello internazionale“. Tecnicamente si tratta di una capsula che porterà all’interno una quarantina di persone in lievitazione magnetica ma all’interno di un tubo, in grado quindi di controllare la pressione all’interno. La capsula per i viaggiatori sarà lunga quasi 32 metri e alta 2,70. Il progetto, incentrato su una partnership pubblico-privata, ha preso avvio col protocollo firmato nel 2022 col ministero delle Infrastrutture.