I dinosauri come “ingegneri dell’ecosistema”: così la loro morte ha riprogettato la Terra

I dinosauri hanno avuto un impatto così immenso sulla Terra che la loro improvvisa estinzione ha portato a cambiamenti su larga scala nei paesaggi, inclusa la forma dei fiumi, e questi cambiamenti si riflettono nella documentazione geologica, secondo uno studio dell’Università del Michigan. Gli scienziati hanno da tempo riconosciuto la netta differenza nelle formazioni rocciose da poco prima dell’estinzione dei dinosauri a poco dopo, ma l’hanno attribuita all’innalzamento del livello del mare, a coincidenze o ad altre cause abiotiche. Ma Luke Weaver, paleontologo dell’Università del Michigan, dimostra che una volta estinti i dinosauri, le foreste hanno potuto prosperare, il che ha avuto un forte impatto sui fiumi.

Weaver e colleghi hanno esaminato siti in tutti gli Stati Uniti occidentali che mostravano improvvisi cambiamenti geologici avvenuti al confine tra l’era dei dinosauri e quella dei mammiferi.

Studiando questi strati rocciosi, Weaver e colleghi suggeriscono che i dinosauri fossero probabilmente enormi “ingegneri dell’ecosistema”, che abbattevano gran parte della vegetazione disponibile e mantenevano il terreno tra gli alberi aperto e incolto. Il risultato furono fiumi che scorrevano a perdita d’occhio, senza ampi meandri, attraverso i paesaggi. Dopo la scomparsa dei dinosauri, le foreste poterono prosperare, contribuendo a stabilizzare i sedimenti e a convogliare l’acqua in fiumi con ampi meandri.

I loro risultati, pubblicati sulla rivista Communications Earth & Environment, dimostrano la rapidità con cui la Terra può cambiare in risposta a eventi catastrofici.

“Molto spesso, quando pensiamo a come la vita sia cambiata nel tempo e a come gli ambienti cambino nel tempo, pensiamo solitamente a cambiamenti climatici che, di conseguenza, hanno un effetto specifico sulla vita, oppure a una crescita di questa montagna che, di conseguenza, ha un effetto specifico sulla vita”, ha affermato Weaver, professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università del Michigan. “Raramente si pensa che la vita stessa possa effettivamente alterare il clima e il paesaggio. La freccia non va sempre in una sola direzione”.

L’impatto dell’asteroide di Chicxulub

I dinosauri si estinsero dopo l’impatto di un grande asteroide sulla Penisola dello Yucatán. Gli scienziati alla ricerca di prove dell’asteroide notarono che le rocce sovrastanti i detriti del fallout erano nettamente diverse da quelle sottostanti.

Weaver e i suoi coautori Tom Tobin dell’Università dell’Alabama e Courtney Sprain dell’Università della Florida iniziarono a studiare questo improvviso cambiamento geologico nel bacino di Williston, un’area che si estende dal Montana orientale al Dakota del Nord e del Sud occidentale, nonché al bacino di Bighorn nel Wyoming centro-settentrionale.

L’interesse degli scienziati, all’inizio della loro carriera, per il mistero geologico fu suscitato durante il lavoro sul campo che condussero insieme durante il periodo di dottorato. Durante l’analisi di un precedente articolo, il team di ricerca esaminò uno strato roccioso chiamato Formazione di Fort Union.

La Formazione di Fort Union si è depositata dopo l’estinzione dei dinosauri e sembra composta da cumuli di rocce di diversi colori: “letti simili a pigiami a strisce”, ha detto Weaver. Si pensava che gli strati rocciosi dai colori vivaci fossero depositi di stagni causati, secondo alcuni ricercatori, da un periodo di innalzamento del livello del mare.

La formazione rocciosa era in netto contrasto con le formazioni sottostanti, caratterizzate da suoli impregnati d’acqua e scarsamente sviluppati, simili a quelli che si possono osservare ai margini esterni di una pianura alluvionale. I ricercatori iniziarono a sospettare che il cambiamento geologico fosse in qualche modo correlato all’estinzione di massa dei dinosauri, chiamata estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, o K-Pg. Inoltre, iniziarono a esaminare quali tipi di ambienti fossero rappresentati da queste diverse formazioni rocciose.

“Ci siamo resi conto che le strisce a pigiama non erano affatto depositi di stagni. Sono depositi a barre puntiformi, o depositi che formano l’interno di un grande meandro di un fiume“, ha affermato Weaver, che è anche assistente curatore di mammiferi fossili presso il Museo di Paleontologia dell’Università del Michigan. “Quindi, invece di osservare un ambiente tranquillo e di acque ferme, quello che stiamo osservando è l’interno molto attivo di un meandro”.

I grandi depositi fluviali erano racchiusi da strati composti in gran parte da lignite, una forma di carbone di bassa qualità formata da materiale vegetale carbonizzato. Weaver e colleghi ritenevano che queste si fossero formate perché, grazie all’effetto stabilizzante delle fitte foreste, i fiumi si inondavano meno frequentemente.

“Stabilizzando i fiumi, si interrompe l’apporto di argilla, limo e sabbia alle zone più remote della pianura alluvionale, accumulando così principalmente detriti organici”, ha affermato Weaver.

La prova che confermerebbe se il cambiamento si sia verificato subito dopo l’estinzione di massa K-Pg? Un sottile strato di sedimenti carichi di iridio, un elemento tipicamente trasportato sulla Terra solo da materiale meteoritico (come asteroidi, meteoriti e polvere cosmica). Tuttavia, quando l’asteroide si è schiantato sulla Terra, ha portato con sé un carico di iridio, che si è depositato su gran parte del pianeta in uno strato sottile. Questo strato di sedimenti ricco di iridio, che definisce il confine K-Pg, contiene circa tre ordini di grandezza in più di iridio rispetto ai sedimenti tipici, ed è chiamato anomalia dell’iridio.

Il team di ricerca si è poi concentrato su un’area del Bacino di Bighorn dove il confine K-Pg non era stato localizzato. Osservando i punti di cambiamento geologico tra la formazione che ospitava i dinosauri e le formazioni che ospitavano mammiferi del Paleocene, Weaver ha prelevato campioni da una sottile linea di argilla rossa larga circa un centimetro.

“Ed ecco, l’anomalia dell’iridio si trovava proprio al contatto tra queste due formazioni, proprio dove la geologia cambia“, ha affermato. “Questa scoperta ci ha convinto che questo non è un fenomeno che riguarda solo il Bacino di Williston. Probabilmente è vero ovunque nell’interno occidentale del Nord America”.

La terra prima del tempo

Tuttavia, il mistero del perché la geologia dei paesaggi sia cambiata così tanto prima e dopo l’estinzione dei dinosauri rimaneva. Ma poi Weaver si è imbattuto in una serie di conferenze su come gli animali odierni, come gli elefanti, influenzano l’ecosistema in cui vivono. “Quello è stato il momento di illuminazione in cui tutto questo si è unito“, ha detto Weaver. “I dinosauri sono enormi. Devono aver avuto un qualche tipo di impatto su questa vegetazione“.

Intrecciando la letteratura precedente e il lavoro della coautrice Mónica Carvalho, assistente curatrice presso il Museo di Paleontologia dell’Università del Michigan e professoressa associata di Scienze della Terra e dell’Ambiente, che studia come la vegetazione è cambiata lungo il confine K-Pg, Weaver e il team di ricerca hanno ipotizzato che l’improvvisa scomparsa dei dinosauri abbia permesso alle foreste di prosperare, contribuendo a intrappolare i sedimenti, a formare barre di roccia e a strutturare i fiumi.

“Per me, la parte più entusiasmante del nostro lavoro è la prova che i dinosauri potrebbero aver avuto un impatto diretto sui loro ecosistemi“, ha affermato Courtney Sprain dell’Università del Michigan. “In particolare, l’impatto della loro estinzione potrebbe non essere osservabile solo dalla scomparsa dei loro fossili nella documentazione rocciosa, ma anche dai cambiamenti nei sedimenti stessi”.

Weaver afferma che l’evento di estinzione K-Pg è anche una lezione su come la documentazione della Terra potrebbe cambiare alla luce dei cambiamenti climatici causati dall’uomo e della perdita di biodiversità.

“Il confine K-Pg ha rappresentato essenzialmente un cambiamento geologicamente istantaneo per la vita sulla Terra, e i cambiamenti che stiamo apportando al nostro biota e, più in generale, ai nostri ambienti appariranno altrettanto geologicamente istantanei“, ha affermato Weaver. “Ciò che accade nel corso della nostra vita è un batter d’occhio in termini geologici, e quindi il confine K-Pg è la migliore rappresentazione della nostra improvvisa ristrutturazione della biodiversità, dei paesaggi e del clima”.