I segreti della longevità: i genitori trasmettono i “superpoteri” ai figli

Un nuovo studio rivoluziona la nostra comprensione dell’ereditarietà, suggerendo che tratti come la longevità e la resistenza allo stress non sono solo scritti nel DNA, ma possono essere tramandati ai figli attraverso un meccanismo sorprendente. I ricercatori del Janelia Research Campus dell’Howard Hughes Medical Institute (Hhmi), in uno studio pubblicato su Science, hanno scoperto che la durata della vita e altri tratti acquisiti possono essere trasmessi alla prole. La ricerca, guidata da Meng Wang, ha utilizzato il verme cilindrico Caenorhabditis elegans per esaminare la trasmissione di alcuni tratti attraverso le generazioni.

Il team ha scoperto un legame finora sconosciuto tra i lisosomi, le “centrali di riciclo” delle cellule, e l’epigenoma, l’insieme di modifiche chimiche che influenzano l’espressione dei geni. Questa scoperta mostra che i cambiamenti epigenetici che aiutano un organismo ad affrontare lo stress ambientale possono essere passati dai genitori ai figli.

I lisosomi: da “bidoni della spazzatura” a messaggeri della longevità

Studi precedenti avevano già dimostrato che l’aumento di un enzima nei lisosomi del verme poteva prolungarne la vita fino al 60%. La scoperta più sorprendente è stata che anche la prole di questi vermi “allungavita” viveva più a lungo, nonostante non avesse ricevuto direttamente la modifica genetica.

I ricercatori hanno quindi approfondito il meccanismo di questa eredità, scoprendo che i lisosomi che favoriscono la longevità si trasferiscono dalle cellule del corpo a quelle riproduttive. Qui, attivano modifiche nell’epigenoma del verme, garantendo che i benefici acquisiti vengano trasmessi alla generazione successiva.

“Il nostro lavoro si unisce al crescente corpus di prove che dimostrano come i lisosomi, un tempo considerati solo centri di riciclaggio della cellula, funzionino anche come centri di segnalazione per controllare diversi processi all’interno della cellula, e ora è dimostrato che influenzano le generazioni“, ha spiegato Meng Wang.

Oltre la longevità: un’eredità di resilienza

Le implicazioni di questa ricerca vanno ben oltre la semplice longevità. Le modifiche epigenetiche possono aiutare gli organismi ad affrontare una vasta gamma di stress ambientali, come cambiamenti nella dieta, esposizione a inquinanti o stress psicologico. Il nuovo studio suggerisce che questi “vantaggi” di resilienza potrebbero essere tramandati dai genitori alla prole.

La ricerca fornisce un tassello cruciale per spiegare fenomeni precedentemente osservati, come l’effetto della malnutrizione di un genitore sulla prole. Questi risultati aprono la strada a una nuova comprensione di come le esperienze di vita dei genitori possano modellare non solo il loro benessere, ma anche quello delle generazioni future.