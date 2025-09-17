I valori e le ambizioni dell’ESA nella nuova patch per gli astronauti del corpo di riserva | VIDEO

Svelata la nuova patch per gli astronauti del corpo di riserva dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’addestramento della Riserva Astronautica dell’ESA è un pilastro del crescente ruolo dell’Europa nei voli spaziali con equipaggio umano. Riflette l’impegno dell’ESA nel preparare una nuova generazione di esploratori che possano contribuire alla ricerca scientifica, al progresso tecnologico e alla cooperazione internazionale in orbita terrestre bassa e oltre, spiega l’agenzia spaziale. La patch creata per l’addestramento della Riserva Astronautica è una rappresentazione visiva dei valori e delle ambizioni dell’ESA.

Al centro della patch è raffigurata l’Europa su un pianeta Terra curvo. Una stella a forma di bussola evidenzia il Centro Astronautico Europeo (EAC) dell’ESA, vicino a Colonia, in Germania. Questo simbolo cartografico segna il cuore geografico dell’addestramento degli astronauti europei ed evoca un senso di orientamento, prontezza ed esplorazione: qualità essenziali per navigare nella vastità dello spazio.

Dalla stella a forma di bussola si irradiano cinque fasci di luce, che rappresentano il flusso di conoscenza, collaborazione, innovazione, determinazione e visione che conduce l’Europa dalla Terra allo spazio. I percorsi si diramano verso l’alto verso la Stazione Spaziale Internazionale al centro e verso le altre future stazioni spaziali che la circondano. Insieme, riflettono l’impegno dell’ESA nelle operazioni in orbita terrestre bassa, utilizzando la lunga tradizione della Stazione Spaziale Internazionale come guida per proseguire la scienza oltre la sua esistenza.

Disperse su un orizzonte sfumato di viola, dodici stelle rappresentano i dodici membri del primo gruppo di Astronauti di Riserva dell’ESA: pionieri che, grazie alla formazione presso l’EAC, sono pronti ad affrontare le sfide delle missioni future.

Sebbene originariamente concepita per celebrare l’inizio dell’addestramento della Riserva Astronautica dell’ESA e il suo primo gruppo, la patch ora funge da emblema duraturo, simboleggiando lo spirito, lo scopo e la continuità della preparazione degli astronauti in Europa. Riflette inoltre la capacità dell’ESA di evolversi e supportare le ambizioni dei suoi Stati membri, anche attraverso nuove opportunità commerciali nel settore dei voli spaziali umani.

L’addestramento della Riserva Astronautica dell’ESA

L’addestramento della Riserva Astronautica dell’ESA comprende diversi moduli del programma di formazione di base di un anno, solitamente completato dagli astronauti di carriera dell’ESA. La formazione fornisce ai membri della Riserva Astronautica le competenze necessarie per supportare la futura esplorazione spaziale e la ricerca scientifica in Europa.

L’addestramento include competenze tecniche e operative di base, sistemi di bordo dei veicoli spaziali, nonché esercitazioni di sopravvivenza in acqua e in condizioni invernali per potenziali emergenze. Include anche la familiarizzazione con l’addestramento alle passeggiate spaziali, come le immersioni subacquee nella Neutral Buoyancy Facility dell’ESA.

Fornendo a questi individui le competenze necessarie, l’ESA si prepara alle sfide e alle opportunità delle future missioni in orbita terrestre e oltre.