Idrogeno, Pichetto: “l’Italia può giocare un ruolo importante a livello europeo”

“Questi giorni saranno anche l’occasione per discutere e trattare il tema dell’idrogeno: l’Italia si trova in una posizione privilegiata nel Mediterraneo e ha l’opportunità di giocare un ruolo importante a livello europeo e nazionale anche nel mercato internazionale di questa importante fonte di energia“: è quanto ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla cerimonia di apertura di Gastech, a Rho Fiera Milano. “Lo scorso anno Germania, Italia, Austria, Algeria e Tunisia hanno firmato la dichiarazione congiunta per lo sviluppo di un corridoio dell’idrogeno tra il Nord Africa e l’Europa centrale. Si tratta di un esempio perfetto di cooperazione per la decarbonizzazione dei sistemi industriali sviluppando catene del valore regionali sostenibili“, ha ricordato il Ministro.

“Se da una parte sono molti i segnali che ci dicono che i gas saranno a lungo parte importante dell’approvvigionamento energetico globale, dall’altro è chiaro che saranno di più le tecnologie a liberarci dalla dipendenza energetica, che sia essa da una specifica fonte o da uno specifico Paese“, ha proseguito il Ministro Pichetto. “Cito la Commissione europea che nella sua Comunicazione sulla Roadmap per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia afferma che ‘nonostante l’avanzamento della transizione energetica, il gas continuerà a far parte del mix energetico dell’Ue per i prossimi decenni’. Ed è per questo che il governo italiano, mentre lavora affinché una tecnologia pulita, sicura e affidabile come il nuovo nucleare risponda alla futura, crescente domanda di energia, si sta al tempo stesso assicurando di potenziare gli approvvigionamenti di gas e aumentare la capacità di rigassificazione“.