Idrogeno verde: superati i 110 miliardi di dollari di investimenti globali

Il settore dell’idrogeno pulito ha raggiunto il traguardo dei 110 miliardi di dollari di investimenti impegnati in oltre 500 progetti in tutto il mondo che hanno superato la decisione finale di investimento, sono in costruzione o già operativi, con un incremento di 35 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno. Dal 2020, il comparto registra un tasso medio annuo di crescita degli investimenti del 50%. A sostenerlo è il rapporto Global Hydrogen Compass dell’Hydrogen Council, redatto insieme a McKinsey & Company. Tra le 140 aziende aderenti in oltre 20 Paesi figurano anche realtà come Linde, leader globale nei gas industriali, presente in Italia con sede ad Arluno (MI) e una rete di depositi e punti vendita.

Linde: leadership globale e ruolo strategico in Italia nella transizione a basse emissioni

“Come riportato anche nel nostro Sustainable Development Report 2024 – sottolinea Andrea Porrini, CEO di Linde Gas Italia – nonostante l’incertezza normativa e le difficili condizioni macroeconomiche, Linde è rimasta determinata nel perseguire opportunità nel settore dell’Energia pulita. Crediamo fermamente che l’idrogeno pulito e la cattura del carbonio giocheranno un ruolo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici, soprattutto nei settori hard-to-abate. Tornando ai dati del report, è importante notare che anche il settore dell’idrogeno segue una dinamica di maturazione e selezione naturale: progetti solidi avanzano, mentre altri vengono ritirati. Dal 2020 sono stati annunciati oltre 1.700 progetti legati all’idrogeno (un aumento di 7,5 volte), ma circa 50 progetti sono stati cancellati negli ultimi 18 mesi (circa il 3% del totale), perlopiù iniziative legate all’idrogeno rinnovabile nelle fasi iniziali. Sfide strutturali, come i tassi di interesse elevati e i ritardi nelle politiche, accentuano questa selezione“. “In Linde – continua Porrini – abbiamo oltre 100 anni di esperienza nell’idrogeno e una presenza solida lungo l’intera catena del valore, dalla produzione allo stoccaggio, sia per l’idrogeno grigio, blu e verde“.

“Gestiamo più di 150 impianti di Steam Methane Reforming (smr) e unità di Pressure Swing Adsorption (psa), e abbiamo installato oltre 80 elettrolizzatori a livello globale. Possediamo inoltre la più grande flotta al mondo di autocisterne per l’idrogeno e abbiamo realizzato oltre 210 stazioni di rifornimento per la mobilità a idrogeno nel mondo. La nostra strategia aziendale punta a supportare attivamente i clienti nella decarbonizzazione delle attività operative, con tecnologie avanzate per la cattura del carbonio e dell’idrogeno. Ci consideriamo facilitatori della decarbonizzazione: un attore rilevante nella transizione verso le zero emissioni nette“. Guardando all’Italia, Linde Gas Italia mira a consolidarsi come attore chiave in linea con l’evoluzione del settore. A livello nazionale, ha contribuito alla realizzazione dei primi due distributori di idrogeno per la mobilità del Paese, a Bolzano e Mestre, e sta collaborando con partner per la decarbonizzazione del settore marittimo e per la generazione di Energia.