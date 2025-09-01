Il 1° settembre 1923 il grande terremoto del Kantō devasta il Giappone

MeteoWeb

Alle 11:58 del 1° settembre 1923 la terra ha tremato con una violenza senza precedenti nella regione del Kantō, sull’isola di Honshū, in Giappone. Un sisma magnitudo 7.9, con epicentro localizzato sotto la baia di Sagami e ipocentro a 23 km di profondità, ha sconvolto la vita di milioni di persone. Le scosse, che secondo le testimonianze sarebbero durate tra i 4 e i 10 minuti, hanno raso al suolo interi quartieri, distrutto infrastrutture e scatenato incendi che si sono rapidamente propagati nelle città densamente abitate.

Tokyo e Yokohama tra i centri più colpiti: edifici crollati, strade spezzate e migliaia di persone intrappolate sotto le macerie. Le morti causate dal sisma sono stimate fra 100mila e 142mila, mentre i dispersi, presumibilmente deceduti, furono 37mila.