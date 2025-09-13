Il 13 settembre 1994 una missione storica: Ulysses sorvolava il Polo Sud del Sole

Il 13 settembre 1994 la sonda spaziale Ulysses, frutto della collaborazione tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha compiuto un’impresa senza precedenti: il sorvolo del Polo Sud del Sole. Per la prima volta un veicolo spaziale ha osservato direttamente le regioni polari della nostra stella, aprendo una nuova finestra sulla comprensione del comportamento del vento solare e del campo magnetico eliosferico. Lanciata nel 1990 a bordo dello Space Shuttle Discovery, Ulysses sfruttò la spinta gravitazionale di Giove per uscire dal piano dell’eclittica e intraprendere una traiettoria unica. Dopo 4 anni di viaggio ha raggiunto il suo obiettivo: scrutare zone mai esplorate del Sole, normalmente invisibili dai telescopi terrestri.

I dati raccolti durante il sorvolo hanno permesso di analizzare come il vento solare, flusso di particelle cariche emesso dal Sole, si comporta nelle regioni polari rispetto all’equatore. Queste osservazioni hanno fornito indizi cruciali per comprendere i cicli di attività solare e le loro ripercussioni sul meteo spaziale, che influisce direttamente sulle comunicazioni satellitari e sulle missioni spaziali.