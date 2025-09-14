Il 14 settembre il primo passo simbolico dell’uomo sulla Luna, una sonda sovietica si schianta sul satellite

Il 14 settembre 1959 la corsa allo Spazio segnò una tappa storica: la sonda sovietica Luna 2 si schiantò sulla superficie lunare, diventando il primo oggetto costruito dall’uomo a raggiungere il nostro satellite. Lanciata 2 giorni prima dal cosmodromo di Bajkonur, la sonda percorse circa 384mila km nello Spazio prima di impattare vicino al Mare della Serenità. Luna 2, una sfera metallica di 390 kg, non era progettata per atterrare dolcemente, ma per dimostrare la capacità tecnica di raggiungere un altro corpo celeste. A bordo trasportava strumenti scientifici, tra cui rivelatori di particelle e un pennone con la bandiera dell’Unione Sovietica. L’impatto liberò anche piccole sfere metalliche con l’emblema dell’URSS, destinate a testimoniare l’impresa.
L’evento ebbe un’enorme risonanza internazionale: per la prima volta l’umanità oltrepassava i confini della Terra, aprendo un nuovo capitolo nell’esplorazione dello Spazio. L’URSS consolidò la propria leadership nella competizione con gli Stati Uniti, che avrebbero risposto 10 anni dopo con lo sbarco dell’Apollo 11.
Luna 2 non trasmise immagini spettacolari, ma il suo successo rimane una pietra miliare: il simbolo di quando i sogni di fantascienza iniziarono a trasformarsi in realtà scientifica.