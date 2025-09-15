Il 15 settembre 1835 la Beagle approda alle Galápagos: Darwin di fronte a un arcipelago straordinario

Il 15 settembre 1835 la nave britannica HMS Beagle gettava l’ancora alle isole Galápagos, nell’Oceano Pacifico. A bordo viaggiava un giovane naturalista: Charles Darwin. L’arcipelago, remoto e quasi disabitato, si presentò subito come un laboratorio vivente, popolato da specie uniche e adattate a condizioni estreme. Darwin, che aveva solo 26 anni, si immerse immediatamente nello studio della fauna e della flora locali. Osservò con attenzione le tartarughe giganti, capaci di sopravvivere per mesi senza acqua, e raccolse campioni di uccelli che più tardi sarebbero stati fondamentali per le sue riflessioni. I celebri fringuelli delle Galápagos, con i loro becchi di forme diverse a seconda dell’isola e delle abitudini alimentari, divennero uno dei tasselli chiave nella formulazione della teoria dell’evoluzione per selezione naturale.

L’approdo della Beagle non fu solo una tappa di un viaggio scientifico, ma un momento cruciale nella storia delle idee. Le osservazioni compiute in quelle settimane avrebbero alimentato un dibattito che, decenni più tardi, avrebbe rivoluzionato la biologia e la visione stessa dell’uomo nel mondo naturale.