Il 15 settembre 2017 il tuffo di Cassini su Saturno

Il 15 settembre 2017 si concluse una delle missioni spaziali più affascinanti dell’esplorazione moderna: la sonda Cassini, dopo vent’anni di viaggio e scoperte, terminò il proprio servizio con un tuffo programmato nell’atmosfera di Saturno. Lanciata il 15 ottobre 1997 dalla NASA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e quella Italiana, la sonda aveva raggiunto l’orbita del gigante gassoso nel 2004, inaugurando una stagione di osservazioni senza precedenti. Durante la sua missione Cassini rivelò dettagli sorprendenti sull’anello più celebre del Sistema Solare e sui numerosi satelliti che lo circondano. Tra le scoperte più importanti, l’individuazione di oceani sotterranei su Encelado, con getti d’acqua e ghiaccio che fanno ipotizzare condizioni favorevoli alla vita, e lo studio approfondito di Titano, luna avvolta da un’atmosfera densa e misteriosa.

La decisione di concludere la missione con un tuffo controllato fu presa per evitare il rischio che la sonda contaminasse accidentalmente lune potenzialmente abitabili. Il suo ultimo segnale, inviato alla Terra a più di un miliardo di km di distanza, fu accolto con emozione dal team scientifico, consapevole di mettere fine a un capitolo straordinario dell’astronomia.

Cassini non fu solo una sonda, ma un ambasciatore dell’umanità nello Spazio profondo, capace di cambiare per sempre la nostra conoscenza di Saturno e delle sue lune.