Il 16 settembre 1620 salpava la Mayflower, a bordo i Padri Pellegrini

Il 16 settembre 1620, dal porto inglese di Plymouth, prese il largo la Mayflower: a bordo viaggiavano poco più di 100 passeggeri, uomini, donne e bambini che sarebbero passati alla storia come i Padri Pellegrini. Tra loro, William Bradford, futuro governatore della colonia di Plymouth e autore di una cronaca che avrebbe immortalato la loro impresa. L’obiettivo del gruppo non era la ricerca di ricchezze né di avventure, ma la libertà religiosa. In fuga dalle persecuzioni in Inghilterra, i Pellegrini decisero di rischiare tutto attraversando l’Atlantico per fondare, dall’altra parte del mondo, una comunità basata sulla fede, sull’autogoverno e sul lavoro.

Il viaggio fu tutt’altro che semplice: tempeste, malattie e carenze alimentari misero a dura prova l’equipaggio e i coloni. Dopo 66 giorni di navigazione, la nave approdò sulle coste del Massachusetts. Qui i Pellegrini firmarono il Mayflower Compact, un patto che stabiliva regole condivise e che molti storici considerano una delle prime forme embrionali di democrazia nel continente americano.

L’insediamento di Plymouth, nato da quell’impresa, segnò l’inizio di una lunga storia di colonizzazione che avrebbe trasformato radicalmente il destino del Nord America. Il mito dei Pellegrini, celebrato ogni anno negli Stati Uniti con la festa del Thanksgiving, continua a essere un pilastro della memoria collettiva americana, simbolo di coraggio, fede e determinazione.